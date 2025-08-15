Видео
Главная Новости дня Украина решит сама — Трамп об уступках территориями

Украина решит сама — Трамп об уступках территориями

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 15:49
Война в Украине — Трамп сделал заявление об уступках территориями
Дональд Трамп летит на Аляску для переговоров. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки. Однако он дает нашей стране возможность самой выбрать, какие территории отдать.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с прессой на борту президентского самолета.

Читайте также:

Будет ли отдать Украина свои территории

Трамп подтвердил, что будет обсуждать с Путиным обмен территориями в Украине. Когда журналисты спросили, на повестке дня территориальные обмены и будут ли сегодня на саммите поднимать этот вопрос, президент США ответил, что да.

"Да, обсудим, но решение за Украиной, и я верю, они решат правильно. Какие территории Украина отдаст — она решит сама, я дам ей такую возможность", — подчеркнул Трамп.

Напомним, Трамп уже вылетел на Аляску для переговоров с Владимиром Путиным. Тема встречи: завершение войны в Украине.

Во время этого разговора президент США будет требовать от главы Кремля прекращения огня между Россией и Украиной. Кроме того, Трамп потребует, чтобы любые последующие переговоры по украинским территориям происходили только при участии президента Украины.

В то же время министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что сегодняшняя встреча Трампа и Путина является важным "первым шагом".

переговоры Дональд Трамп перемирие оккупация война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
