Зеленський і Макрон зустрінуться на Алясці — деталі

Емманюель Макрон і Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон домовилися зустрітися після саміту Росії та США на Алясці 15 серпня.

Про це повідомляє BMFTV з посиланням на джерела у Єлисейському палаці.

Реклама

Читайте також:

Коли запланована зустріч Зеленського і Макрона

В Єлисейському палаці розповіли, що перед самітом Дональда Трампа і Володимира Зеленського, Макрон та Зеленський провели нову розмову. У відомстві охарактеризували її як "тісну і постійну".

"Президент Макрон і президент Зеленський домовилися зустрітися в зручний час, після Аляски", — додали джерела.

Водночас конкретного місця та дати вони так і не назвали.

Варто зазначити, що перед переговорами на Алясці Зеленський 13 серпня був з візитом у Німеччині, а 17 серпня відвідав Велику Британію. Однак під час цих поїздок у Франції він не зупинявся.

Нагадаємо, 13 серпня Макрон озвучив позицію США та ЄС у переговорах з Росією. Усі роблять все можливе для припинення вогню в Україні.

Крім того, 14 серпня Макрон, Стармер і Мерц узгодили чотири принципи миру в Україні. Лідери наголосили, що мирне врегулювання неможливе без участі Києва.