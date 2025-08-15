Зеленський і Макрон зустрінуться на Алясці — деталі

Зеленський і Макрон домовились про зустріч після саміту на Алясці
Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон домовилися зустрітися після саміту Росії та США на Алясці 15 серпня.
Про це повідомляє BMFTV з посиланням на джерела у Єлисейському палаці.
Коли запланована зустріч Зеленського і Макрона
В Єлисейському палаці розповіли, що перед самітом Дональда Трампа і Володимира Зеленського, Макрон та Зеленський провели нову розмову. У відомстві охарактеризували її як "тісну і постійну".
"Президент Макрон і президент Зеленський домовилися зустрітися в зручний час, після Аляски", — додали джерела.
Водночас конкретного місця та дати вони так і не назвали.
Варто зазначити, що перед переговорами на Алясці Зеленський 13 серпня був з візитом у Німеччині, а 17 серпня відвідав Велику Британію. Однак під час цих поїздок у Франції він не зупинявся.
Нагадаємо, 13 серпня Макрон озвучив позицію США та ЄС у переговорах з Росією. Усі роблять все можливе для припинення вогню в Україні.
Крім того, 14 серпня Макрон, Стармер і Мерц узгодили чотири принципи миру в Україні. Лідери наголосили, що мирне врегулювання неможливе без участі Києва.
