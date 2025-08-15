Видео
Главная Новости дня Зеленский и Макрон договорились о встрече после саммита на Аляске

Зеленский и Макрон договорились о встрече после саммита на Аляске

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 15:40
Зеленский и Макрон встретятся на Аляске — детали
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились встретиться после саммита России и США на Аляске 15 августа.

Об этом сообщает BMFTV со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Читайте также:

Когда запланирована встреча Зеленского и Макрона

В Елисейском дворце рассказали, что перед саммитом Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Макрон и Зеленский провели новый разговор. В ведомстве охарактеризовали его как "тесный и постоянный".

"Президент Макрон и президент Зеленский договорились встретиться в удобное время, после Аляски", — добавили источники.

В то же время конкретного места и даты они так и не назвали.

Стоит отметить, что перед переговорами на Аляске Зеленский 13 августа был с визитом в Германии, а 17 августа посетил Великобританию. Однако во время этих поездок во Франции он не останавливался.

Напомним, 13 августа Макрон озвучил позицию США и ЕС в переговорах с Россией. Все делают все возможное для прекращения огня в Украине.

Кроме того, 14 августа Макрон, Стармер и Мерц согласовали четыре принципа мира в Украине. Лидеры отметили, что мирное урегулирование невозможно без участия Киева.

Владимир Зеленский переговоры Эммануэль Макрон Аляска встреча
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
