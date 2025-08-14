Відео
Головна Новини дня Макрон, Стармер і Мерц узгодили чотири принципи миру в Україні

Макрон, Стармер і Мерц узгодили чотири принципи миру в Україні

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 08:19
Коаліція охочих підтримала курс України до ЄС і НАТО
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на відеоконференції "Коаліції охочих" з європейськими лідерами. Фото: REUTERS/Jack Taylo

У середу, 13 серпня, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели віртуальну зустріч лідерів "Коаліції охочих" за участі Президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса. Лідери наголосили, що мирне врегулювання неможливе без участі України.

Про це йдеться у заяві уряду Великої Британії.

Читайте також:

"Коаліція охочих" підтримує мир в Україні з її інтересами

Було підтверджено необхідність поєднання активної дипломатії, подальшої підтримки Києва та збереження тиску на агресора. Майбутнє дипломатичне рішення, за їхніми словами, має гарантувати безпеку як Україні, так і Європі.

Коаліція узгодила чотири ключові принципи: переговори можливі лише за умов повного або тривалого припинення вогню, у разі відмови Москви — санкційний та економічний тиск буде посилено, міжнародні кордони мають залишатися непорушними, а Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки, включно з можливістю розгортання міжнародних сил після завершення бойових дій. Також було підкреслено, що Росія не має права вето на євроінтеграційний та євроатлантичний курс України.

"Коаліція охочих готова відігравати активну роль, у тому числі через плани тих, хто бажає розгорнути сили заспокоєння після припинення бойових дій. Не повинно бути жодних обмежень для збройних сил України або їхньої співпраці з третіми країнами. Росія не може мати права вето на шлях України до ЄС і НАТО", — йдеться у заяві. 

Лідери підтвердили готовність і надалі координувати дії з президентом Трампом, адміністрацією США, українським керівництвом та громадянами країни для досягнення тривалого миру.

Нагадаємо, Латвія також погодилась долучитися до програми озброєння України. 

А Кільський інститут світової економіки дослідив, як Європа порівняно із США допомагає Україні під час війни.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
