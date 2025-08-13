Європа обігнала США у військовій допомозі Україні — звіт

Західна зброя у бійців ЗСУ. Фото: CNN

Підтримка України з боку США різко зменшилася в травні та червні 2025 року, тоді як європейські країни зберегли високий рівень допомоги. Значна частина поставок тепер здійснюється не зі складів, а через нові оборонні контракти. Це свідчить про зміну балансу сил у підтримці Києва, де Європа вийшла на перший план.

Про це повідомляє Кільський інститут світової економіки.

Реклама

Читайте також:

Трекер підтримки України Кільського інституту світової економіки. Фото: скриншот

Європа вийшла на лідерство у військових поставках

У травні та червні 2025 року країни ЄС та союзники зберігали високий рівень підтримки України, особливо у сфері військової допомоги. Значна частина озброєння тепер надходить через закупівлі в оборонній промисловості, а не зі складів, що дозволяє швидше поповнювати запаси. Згідно з оновленням Ukraine Support Tracker, "Велика сімка" у цей період надала близько 6,3 мільярда євро фінансової допомоги, значною мірою завдяки механізму позик ERA.

"Вперше з початку адміністрації Трампа США схвалили значний експорт зброї для України у травні, але це були не гранти, а продажі, які Київ має фінансувати самостійно", — йдеться у звіті.

Натомість європейські країни продовжили надавати військову допомогу у вигляді пакетів: Німеччина — на 5 мільярдів євро, Норвегія — на 1,5 мільярда, Бельгія — на 1,2 мільярда. Нідерланди, Велика Британія та Данія виділили по 500–600 мільйонів євро.

Роль оборонної промисловості у підтримці Києва

З 10,5 мільярда євро військової допомоги, виділеної Європою у травні та червні, щонайменше 4,6 мільярда спрямовано на закупівлі в оборонних компаній, а не на передачу зброї зі складів. Контракти укладені переважно з європейськими та українськими виробниками, що свідчить про зростання залежності від виробництва.

"Військова допомога Україні дедалі більше визначається потужностями оборонної промисловості", — наголосив керівник проєкту Ukraine Support Tracker Таро Нішікава. "Європа зараз закупила більше за новими оборонними контрактами, ніж США, і це чітко показує перехід від використання арсеналів до промислового виробництва. Щоб виконати обіцяні зобов’язання, Європі потрібна сильна й стійка оборонна промисловість".

Від початку війни і до червня 2025 року Європа спрямувала щонайменше 35,1 мільярда євро на оборонні закупівлі — на 4,4 мільярда більше, ніж США.

ERA — ключовий фінансовий інструмент

Суттєва частка фінансової підтримки зараз надходить через механізм позик ERA, започаткований G7 та Єврокомісією. Він передбачає 45 мільярдів євро кредитів, профінансованих за рахунок прибутків від заморожених російських активів. У травні та червні ЄС надав 2 мільярди євро, Канада — 1,5 мільярда, Японія — близько 2,8 мільярда.

"Механізм ERA став ключовим для стабільності фінансів України в умовах війни", — зазначив Нішікава. "Проте, оскільки ресурси, обіцяні в жовтні 2024 року, вичерпуються, залишається питання, чи вдасться зберегти нинішній рівень підтримки у довгостроковій перспективі".

Система Ukraine Support Tracker охоплює 41 країну, включно з державами ЄС, членами G7, Австралією, Південною Кореєю, Туреччиною, Норвегією та іншими. До бази даних входить лише допомога, надана урядами безпосередньо Україні, без приватних пожертв і гуманітарних програм для інших держав, таких як Молдова.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив: Україна та Чехія активізують співпрацю у сфері виробництва озброєння. За його словами, до кінця поточного року українська армія отримає близько 1,8 мільйона боєприпасів.

Раніше ми також інформували, що у Європі темпи зростання оборонної промисловості перевищують показники мирного часу утричі, охоплюючи понад 7 мільйонів квадратних метрів нових заводів та виробничої інфраструктури. Це стало найбільшим розширенням військових потужностей на континенті з часів Холодної війни.