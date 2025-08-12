Відео
Україна і Чехія нарощуватимуть виробництво зброї — деталі від МЗС

Україна і Чехія нарощуватимуть виробництво зброї — деталі від МЗС

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 13:50
Виробництво зброї — Україна та Чехія будуть нарощувати співпрацю
Ян Ліпавський і Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна та Чехія будуть нарощувати співпрацю з виробництва зброї. До кінця цього року Збройні сили отримають близько 1,8 млн боєприпасів.

Про це Андрій Сибіга повідомив за підсумками зустрічі з очільником МЗС Чехії 12 серпня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Співпраця Україні та Чехії 

Сибіга зазначив, що завдяки чеській ініціативі, започаткованій 2024 року, ЗСУ мають отримати близько 1,8 млн боєприпасів до кінця цього року. 

"Це не просто допомога, це важливо життєвий внесок в нашу оборону. Поставки боєприпасів, придбані коштом заморожених російських активів, — це приклад рішучості. Дякую Чехії", — наголосив міністр. 

Водночас він додав, що оборонна співпраця країн не обмежується лише постачанням важливого озброєння. Україна високо оцінює участь Чехії в авіаційній коаліції, зокрема створення центру підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Нагадаємо, раніше Сибіга також назвав принцип, якого дотримується Україна для миру. Він зауважив, що будь-які поступки агресору лише провокують нові акти агресії.

Крім того, очільник МЗС різко відповів на пропозицію про поступки територіями. За його словами, усі відповіді на подібні питання є в нашій Конституції.

