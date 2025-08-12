Виробництво зброї — Україна та Чехія будуть нарощувати співпрацю

Ян Ліпавський і Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна та Чехія будуть нарощувати співпрацю з виробництва зброї. До кінця цього року Збройні сили отримають близько 1,8 млн боєприпасів.

Про це Андрій Сибіга повідомив за підсумками зустрічі з очільником МЗС Чехії 12 серпня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Співпраця Україні та Чехії

Сибіга зазначив, що завдяки чеській ініціативі, започаткованій 2024 року, ЗСУ мають отримати близько 1,8 млн боєприпасів до кінця цього року.

"Це не просто допомога, це важливо життєвий внесок в нашу оборону. Поставки боєприпасів, придбані коштом заморожених російських активів, — це приклад рішучості. Дякую Чехії", — наголосив міністр.

Водночас він додав, що оборонна співпраця країн не обмежується лише постачанням важливого озброєння. Україна високо оцінює участь Чехії в авіаційній коаліції, зокрема створення центру підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

