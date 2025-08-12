Сибіга сказав, без чого мир в Україні не буде можливий

Пресконференція глав МЗС Польщі та України. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Глава МЗС України Андрій Сибіга підкреслив, що принцип "нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи" залишається незмінним. Він зауважив, що будь-які поступки агресору лише провокують нові акти агресії.

Про це Андрій Сибіга заявив на спільній пресконференції із чеським главою МЗС Яном Ліпавським, передає кореспондент Новини.LIVE.

Сибіга акцентував на принципах України для миру

Андрій Сибіга наголосив, що мир можливий лише через силу та на основі Статуту ООН, поваги до суверенітету й територіальної цілісності України. При цьому Сибіга нагадав слова президента Володимира Зеленського про те, що відповідь на питання щодо українських територій уже закріплена в Конституції.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що за останній період Київ та Прага реалізували низку важливих політичних, економічних, оборонних і культурних ініціатив.

Як результат, у березні цього року лідери двох країн ухвалили рішення підняти рівень відносин до стратегічного партнерства. За його словами, особливу увагу нині зосереджено на ініціативах, спрямованих на досягнення всеосяжного та сталого миру.

Міністр подякував Чехії та особисто своєму чеському колезі Яну Ліпавському за послідовну підтримку України, її незалежності та територіальної цілісності, засновану на міжнародному праві. Він також зазначив, що Київ і Прага поділяють єдине бачення майбутнього миру та безпеки в Європі.

