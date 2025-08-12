Сибига сказал без чего мир в Украине не будет возможен

Пресс-конференция глав МИД Польши и Украины. Фото: Новости.LIVE/Галина Остаповец

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что принцип "ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы" остается неизменным. Он отметил, что любые уступки агрессору только провоцируют новые акты агрессии.

Об этом Андрей Сибига заявил на совместной пресс-конференции с чешским главой МИД Яном Липавским, передает корреспондент Новини.LIVE.

Сибига акцентировал на принципах Украины для мира

Андрей Сибига отметил, что мир возможен только через силу и на основе Устава ООН, уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины. При этом Сибига напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что ответ на вопрос об украинских территориях уже закреплен в Конституции.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что за последний период Киев и Прага реализовали ряд важных политических, экономических, оборонных и культурных инициатив.

Как результат, в марте этого года лидеры двух стран приняли решение поднять уровень отношений до стратегического партнерства. По его словам, особое внимание сейчас сосредоточено на инициативах, направленных на достижение всеобъемлющего и устойчивого мира.

Министр поблагодарил Чехию и лично своего чешского коллегу Яна Липавского за последовательную поддержку Украины, ее независимости и территориальной целостности, основанную на международном праве. Он также отметил, что Киев и Прага разделяют единое видение будущего мира и безопасности в Европе.

