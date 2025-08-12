Видео
Главная Новости дня Сибига назвал принцип, которого придерживается Украина для мира

Сибига назвал принцип, которого придерживается Украина для мира

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 13:09
Сибига сказал без чего мир в Украине не будет возможен
Пресс-конференция глав МИД Польши и Украины. Фото: Новости.LIVE/Галина Остаповец

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что принцип "ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы" остается неизменным. Он отметил, что любые уступки агрессору только провоцируют новые акты агрессии.

Об этом Андрей Сибига заявил на совместной пресс-конференции с чешским главой МИД Яном Липавским, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Сибига акцентировал на принципах Украины для мира

Андрей Сибига отметил, что мир возможен только через силу и на основе Устава ООН, уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины. При этом Сибига напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что ответ на вопрос об украинских территориях уже закреплен в Конституции.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что за последний период Киев и Прага реализовали ряд важных политических, экономических, оборонных и культурных инициатив.

Как результат, в марте этого года лидеры двух стран приняли решение поднять уровень отношений до стратегического партнерства. По его словам, особое внимание сейчас сосредоточено на инициативах, направленных на достижение всеобъемлющего и устойчивого мира.

Министр поблагодарил Чехию и лично своего чешского коллегу Яна Липавского за последовательную поддержку Украины, ее независимости и территориальной целостности, основанную на международном праве. Он также отметил, что Киев и Прага разделяют единое видение будущего мира и безопасности в Европе.

Напомним, лидеры нескольких стран ЕС назвали главное условие, которое нужно для окончания войны.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Украине, вероятно, придется отказаться от оккупированных Россией территорий.

МИД Чехия Андрей Сибига перемирие Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
