Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина и Чехия будут наращивать производство оружия — детали

Украина и Чехия будут наращивать производство оружия — детали

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 13:50
Производство оружия — Украина и Чехия будут наращивать сотрудничество
Ян Липавский и Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина и Чехия будут наращивать сотрудничество по производству оружия. До конца этого года Вооруженные силы получат около 1,8 млн боеприпасов.

Об этом Андрей Сибига сообщил по итогам встречи с главой МИД Чехии 12 августа, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сотрудничество Украины и Чехии

Сибига отметил, что благодаря чешской инициативе, начатой в 2024 году, ВСУ должны получить около 1,8 млн боеприпасов до конца этого года.

"Это не просто помощь, это важно жизненный вклад в нашу оборону. Поставки боеприпасов приобретены за счет замороженных российских активов — это пример решимости. Спасибо Чехии", — подчеркнул министр.

В то же время он добавил, что оборонное сотрудничество стран не ограничивается только поставками важного вооружения. Украина высоко оценивает участие Чехии в авиационной коалиции, в частности создание центра подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

Напомним, ранее Сибига также назвал принцип, которого придерживается Украина для мира. Он отметил, что любые уступки агрессору только провоцируют новые акты агрессии.

Кроме того, глава МИД резко ответил на предложение об уступках территориями. По его словам, все ответы на подобные вопросы есть в нашей Конституции.

оружие Чехия Андрей Сибига Украина сотрудничество
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации