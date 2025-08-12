Производство оружия — Украина и Чехия будут наращивать сотрудничество

Ян Липавский и Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина и Чехия будут наращивать сотрудничество по производству оружия. До конца этого года Вооруженные силы получат около 1,8 млн боеприпасов.

Об этом Андрей Сибига сообщил по итогам встречи с главой МИД Чехии 12 августа, передает корреспондент Новини.LIVE.

Сотрудничество Украины и Чехии

Сибига отметил, что благодаря чешской инициативе, начатой в 2024 году, ВСУ должны получить около 1,8 млн боеприпасов до конца этого года.

"Это не просто помощь, это важно жизненный вклад в нашу оборону. Поставки боеприпасов приобретены за счет замороженных российских активов — это пример решимости. Спасибо Чехии", — подчеркнул министр.

В то же время он добавил, что оборонное сотрудничество стран не ограничивается только поставками важного вооружения. Украина высоко оценивает участие Чехии в авиационной коалиции, в частности создание центра подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

