Европа обогнала США в военной помощи Украине - отчет

Западное оружие у бойцов ВСУ. Фото: CNN

Поддержка Украины со стороны США резко уменьшилась в мае и июне 2025 года, тогда как европейские страны сохранили высокий уровень помощи. Значительная часть поставок теперь осуществляется не со складов, а через новые оборонные контракты. Это свидетельствует об изменении баланса сил в поддержке Киева, где Европа вышла на первый план.

Об этом сообщает Кильский институт мировой экономики.

Трекер поддержки Украины Кильского института мировой экономики. Фото: скриншот

Европа вышла на лидерство в военных поставках

В мае и июне 2025 года страны ЕС и союзники сохраняли высокий уровень поддержки Украины, особенно в сфере военной помощи. Значительная часть вооружения теперь поступает через закупки в оборонной промышленности, а не со складов, что позволяет быстрее пополнять запасы. Согласно обновлению Ukraine Support Tracker, "Большая семерка" в этот период предоставила около 6,3 миллиарда евро финансовой помощи, в значительной степени благодаря механизму займов ERA.

"Впервые с начала администрации Трампа США одобрили значительный экспорт оружия для Украины в мае, но это были не гранты, а продажи, которые Киев должен финансировать самостоятельно", — говорится в отчете.

Зато европейские страны продолжили оказывать военную помощь в виде пакетов: Германия — на 5 миллиардов евро, Норвегия — на 1,5 миллиарда, Бельгия — на 1,2 миллиарда. Нидерланды, Великобритания и Дания выделили по 500-600 миллионов евро.

Роль оборонной промышленности в поддержке Киева

Из 10,5 миллиарда евро военной помощи, выделенной Европой в мае и июне, по меньшей мере 4,6 миллиарда направлено на закупки у оборонных компаний, а не на передачу оружия со складов. Контракты заключены преимущественно с европейскими и украинскими производителями, что свидетельствует о росте зависимости от производства.

"Военная помощь Украине все больше определяется мощностями оборонной промышленности", — отметил руководитель проекта Ukraine Support Tracker Таро Нишикава. "Европа сейчас закупила больше по новым оборонным контрактам, чем США, и это четко показывает переход от использования арсеналов к промышленному производству. Чтобы выполнить обещанные обязательства, Европе нужна сильная и устойчивая оборонная промышленность".

С начала войны и до июня 2025 года Европа направила не менее 35,1 миллиарда евро на оборонные закупки — на 4,4 миллиарда больше, чем США.

ERA — ключевой финансовый инструмент

Существенная часть финансовой поддержки сейчас поступает через механизм займов ERA, основанный G7 и Еврокомиссией. Он предусматривает 45 миллиардов евро кредитов, профинансированных за счет доходов от замороженных российских активов. В мае и июне ЕС предоставил 2 миллиарда евро, Канада — 1,5 миллиарда, Япония — около 2,8 миллиарда.

"Механизм ERA стал ключевым для стабильности финансов Украины в условиях войны", — отметил Нишикава. "Однако, поскольку ресурсы, обещанные в октябре 2024 года, исчерпываются, остается вопрос, удастся ли сохранить нынешний уровень поддержки в долгосрочной перспективе".

Система Ukraine Support Tracker охватывает 41 страну, включая государства ЕС, членов G7, Австралию, Южную Корею, Турцию, Норвегию и другие. В базу данных входит только помощь, предоставленная правительствами непосредственно Украине, без частных пожертвований и гуманитарных программ для других государств, таких как Молдова.

Напомним, что Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил: Украина и Чехия активизируют сотрудничество в сфере производства вооружения. По его словам, до конца текущего года украинская армия получит около 1,8 миллиона боеприпасов.

Ранее мы также информировали, что в Европе темпы роста оборонной промышленности превышают показатели мирного времени втрое, охватывая более 7 миллионов квадратных метров новых заводов и производственной инфраструктуры. Это стало самым большим расширением военных мощностей на континенте со времен Холодной войны.