Латвія приєднається до ініціативи НАТО з озброєння України

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 08:24
Латвія виділить щонайменше 2 млн євро на закупівлю зброї для України
Українські військовослужбовці беруть участь у навчанні. Фото: REUTERS/Олександр Ратушняк

Латвія приєднається до нової ініціативи НАТО із закупівлі озброєння для України. Остаточна сума внеску ще уточнюється, однак уряд гарантує, що вона не буде меншою за два мільйони євро.

Про це заявила прем’єр-міністр Евіка Сіліня після засідання уряду, де на закритій частині обговорювали внесок країни у механізм військової підтримки Києва, пише Liepajniekiem.

Читайте також:

Латвія купуватиме для України ту зброю, яку вона потребує на передовій

За словами Сіліні, Рига підтримає заклик президента США Дональда Трампа та сприятиме придбанню для України систем протиповітряної оборони й інших необхідних засобів.

Минулого тижня Данія, Норвегія та Швеція вже оголосили про фінансування пакета обладнання та боєприпасів на 500 мільйонів доларів, які придбають у США в межах нової програми НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).

Механізм, який розробили Міністерство оборони США та Альянс, передбачає створення спеціального банківського рахунку НАТО. На нього союзники зможуть переказувати кошти для закупівлі озброєння у Сполучених Штатів.

Україна своєю чергою передаватиме до НАТО список необхідної зброї, а Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич оцінюватиме наявність відповідних запасів у США для подальшого продажу.

Нагадаємо, Україна та Чехія погодили нарощування виробництва зброї.

Також Румунія посилить підтримку України та розгорне кілька спільних проєктів. 

Раніше в США підтвердили готовність продати Україні озброєння на 200 млн доларів. Також відомо, що Скандинавські країни теж профінансують військові закупівлі. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
