Латвия выделит не менее 2 млн евро на закупку оружия для Украины

Латвия присоединится к инициативе НАТО по вооружению Украины
Латвия присоединится к новой инициативе НАТО по закупке вооружения для Украины. Окончательная сумма взноса еще уточняется, однако правительство гарантирует, что она не будет меньше двух миллионов евро.
Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня после заседания правительства, где на закрытой части обсуждали вклад страны в механизм военной поддержки Киева, пишет Liepajniekiem.
Латвия будет покупать для Украины то оружие, в котором она нуждается на передовой
По словам Силини, Рига поддержит призыв президента США Дональда Трампа и будет способствовать приобретению для Украины систем противовоздушной обороны и других необходимых средств.
На прошлой неделе Дания, Норвегия и Швеция уже объявили о финансировании пакета оборудования и боеприпасов на 500 миллионов долларов, которые приобретут в США в рамках новой программы НАТО "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL).
Механизм, который разработали Министерство обороны США и Альянс, предусматривает создание специального банковского счета НАТО. На него союзники смогут переводить средства для закупки вооружения у Соединенных Штатов.
Украина в свою очередь будет передавать в НАТО список необходимого оружия, а Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич будет оценивать наличие соответствующих запасов в США для дальнейшей продажи.
Напомним, Украина и Чехия согласовали наращивание производства оружия.
Также Румыния усилит поддержку Украины и развернет несколько совместных проектов.
Ранее в США подтвердили готовность продать Украине вооружение на 200 млн долларов. Также известно, что Скандинавские страны тоже профинансируют военные закупки.
