США нададуть Україні безпекової допомоги на понад 200 млн доларів

Завантаження літака. Фото ілюстративне: REUTERS/Alaa Al Sukhni

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Сполучені Штати погодили продаж безпекової допомоги Україні на загальну суму понад 200 мільйонів доларів. Це рішення стало результатом попередніх домовленостей між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Про це Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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Допомога буде надана в межах програми Foreign Military Sales, а її фінансування повністю покриють країни-партнери.

Перший пакет передбачає виділення 104 мільйонів доларів на технічне обслуговування, ремонт і забезпечення обладнання для гаубиць M777, які активно використовуються на фронті. Йдеться про довгострокову підтримку артилерійських систем, що критично важливо для збереження їхньої боєздатності.

Другий пакет, вартістю 99,5 мільйонів доларів, охоплює логістичну підтримку — транспортування, консолідацію вантажів та інші супутні послуги для ефективного забезпечення програм безпекової допомоги.

"Дякуємо Президенту Сполучених Штатів, Міністру оборони США та американському народу за послідовну підтримку України. Це надзвичайно важливий внесок у порятунок життів та тривалий мир у Європі", — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський також повідомляв, що Україна отримає ще дві системи ППО Patriot.

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що Україні передаватимуть необхідну зброю в прискореному режимі та пояснив, як це працюватиме.

Тим часом скандинавські країни погодились профінансувати один з пакетів допомоги для України.