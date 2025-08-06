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Главная Новости дня США продадут два пакета помощи для украинской обороны

США продадут два пакета помощи для украинской обороны

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 11:53
США предоставят Украине помощи по безопасности на более 200 млн долларов
Загрузка самолета. Фото иллюстративное: REUTERS/Alaa Al Sukhni

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Соединенные Штаты согласовали продажу помощи по безопасности Украине на общую сумму более 200 миллионов долларов. Это решение стало результатом предварительных договоренностей между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Telegram.

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Помощь будет предоставлена в рамках программы Foreign Military Sales, а ее финансирование полностью покроют страны-партнеры.

Первый пакет предусматривает выделение 104 миллионов долларов на техническое обслуживание, ремонт и обеспечение оборудования для гаубиц M777, которые активно используются на фронте. Речь идет о долгосрочной поддержке артиллерийских систем, что критически важно для сохранения их боеспособности.

Второй пакет, стоимостью 99,5 миллиона долларов, охватывает логистическую поддержку — транспортировку, консолидацию грузов и другие сопутствующие услуги для эффективного обеспечения программ безопасности помощи.

"Спасибо Президенту Соединенных Штатов, Министру обороны США и американскому народу за последовательную поддержку Украины. Это чрезвычайно важный вклад в спасение жизней и длительный мир в Европе", — отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее Владимир Зеленский также сообщал, что Украина получит еще две системы ПВО Patriot.

Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что Украине будут передавать необходимое оружие в ускоренном режиме, и объяснил, как это будет работать.

Между тем скандинавские страны согласились профинансировать один из пакетов помощи для Украины.

Денис Шмыгаль США военная помощь Украина военная техника помощь
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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