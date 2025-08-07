Очільниця МЗС Румунії 7 серпня приїхала в Київ — Україна отримала допомогу

Румунія посилює підтримку України — яку допомогу надасть
Міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою 7 серпня вперше з початку повномасштабної війни прибула до Києва. В результаті цього візиту Україна отримала збільшення підтримки від країни.
Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга на спільному брифінгу зі своєю колегою, передає кореспондент Новини.LIVE.
Румунія посилює підтримку України
Сибіга підбив підсумки першого візиту до Києва румунської колеги Оани-Сільвії Цої. За словами міністра, він став сигналом солідарності та стратегічного партнерства.
Зазначається, що очільниця МЗС Румунії провела зустрічі з президентом України, прем’єр-міністеркою і головою Верховної Ради. Крім того, вона відвідала лікарню "Охматдит" та особисто ознайомилась із наслідками російської агресії.
Також сторони домовилися про:
- посилення співпраці у сфері безпеки, включно з інвестиціями в оборонну промисловість і спільним виробництвом озброєння;
- розширення інфраструктурних проєктів — новий міст через Тису, запуск залізничного сполучення Київ — Бухарест, розвиток коридору Александруполіс — Одеса;
- спільну протидію гібридним загрозам, особливо щодо прав національних меншин;
- посилення енергетичної безпеки, зокрема диверсифікація газопостачання через Трансбалканський коридор.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна отримає допомогу на 430 млн євро. Норвегія, Швеція та Данія долучаться до фінансування одного з перших пакетів військової допомоги Україні в рамках нової американської ініціативи.
Крім того, США продадуть два пакети допомоги для української оборони. Це рішення стало результатом попередніх домовленостей між президентами країн.
