Головна Новини дня Румунія посилює підтримку України — яку допомогу надасть

Румунія посилює підтримку України — яку допомогу надасть

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 19:39
Очільниця МЗС Румунії 7 серпня приїхала в Київ — Україна отримала допомогу
Оана-Сільвія Цою та Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою 7 серпня вперше з початку повномасштабної війни прибула до Києва. В результаті цього візиту Україна отримала збільшення підтримки від країни.

Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга на спільному брифінгу зі своєю колегою, передає кореспондент Новини.LIVE. 

Читайте також:

Румунія посилює підтримку України 

Сибіга підбив підсумки першого візиту до Києва румунської колеги Оани-Сільвії Цої. За словами міністра, він став сигналом солідарності та стратегічного партнерства.

Зазначається, що очільниця МЗС Румунії провела зустрічі з президентом України, прем’єр-міністеркою і головою Верховної Ради. Крім того, вона відвідала лікарню "Охматдит" та особисто ознайомилась із наслідками російської агресії.

Також сторони домовилися про:

  • посилення співпраці у сфері безпеки, включно з інвестиціями в оборонну промисловість і спільним виробництвом озброєння;
  • розширення інфраструктурних проєктів — новий міст через Тису, запуск залізничного сполучення Київ — Бухарест, розвиток коридору Александруполіс — Одеса;
  • спільну протидію гібридним загрозам, особливо щодо прав національних меншин;
  • посилення енергетичної безпеки, зокрема диверсифікація газопостачання через Трансбалканський коридор.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна отримає допомогу на 430 млн євро. Норвегія, Швеція та Данія долучаться до фінансування одного з перших пакетів військової допомоги Україні в рамках нової американської ініціативи. 

Крім того, США продадуть два пакети допомоги для української оборони. Це рішення стало результатом попередніх домовленостей між президентами країн. 

Андрій Сибіга фінансова допомога військова допомога війна в Україні Румунія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
