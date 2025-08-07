Глава МИД Румынии 7 августа приехала в Киев — Украина получила помощь

Румыния усиливает поддержку Украины — какую помощь окажет
Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою 7 августа впервые с начала полномасштабной войны прибыла в Киев. В результате этого визита Украина получила увеличение поддержки от страны.
Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместном брифинге со своей коллегой, передает корреспондент Новини.LIVE.
Румыния усиливает поддержку Украины
Сибига подвел итоги первого визита в Киев румынской коллеги Оаны-Сильвии Цои. По словам министра, он стал сигналом солидарности и стратегического партнерства.
Отмечается, что глава МИД Румынии провела встречи с президентом Украины, премьер-министром и председателем Верховной Рады. Кроме того, она посетила больницу "Охматдет" и лично ознакомилась с последствиями российской агрессии.
Также стороны договорились о:
- усилении сотрудничества в сфере безопасности, включая инвестиции в оборонную промышленность и совместное производство вооружения;
- расширении инфраструктурных проектов — новый мост через Тису, запуск железнодорожного сообщения Киев — Бухарест, развитие коридора Александруполис — Одесса;
- совместное противодействие гибридным угрозам, особенно в отношении прав национальных меньшинств;
- усиление энергетической безопасности, в частности диверсификация газоснабжения через Трансбалканский коридор.
Напомним, недавно стало известно, что Украина получит помощь на 430 млн евро. Норвегия, Швеция и Дания присоединятся к финансированию одного из первых пакетов военной помощи Украине в рамках новой американской инициативы.
Кроме того, США продадут два пакета помощи для украинской обороны. Это решение стало результатом предварительных договоренностей между президентами стран.
