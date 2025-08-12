Європа розгортає масштабне переозброєння — що відомо

Танки французької армії. Фото: Reuters

Виробничі потужності європейських оборонних підприємств зростають утричі швидше, ніж у мирний час, охоплюючи понад 7 млн квадратних метрів нових заводів та інфраструктури. Це найбільше розширення військової промисловості Європи з часів Холодної війни.

Про це йдеться в аналізі Financial Times на основі супутникових знімків.

Військові заводи ЄС збільшують виробничі потужності

Як зазначає FT, європейські збройові заводи розширюються втричі швидше, ніж у мирний час, займаючи понад 7 мільйонів квадратних метрів нової промислової забудови, що являє собою переозброєння історичного масштабу.

Згідно з аналізом даних радіолокаційних супутників, проведеним Financial Times, що охоплюють 150 об'єктів 37 компаній, будівельна діяльність на європейських об'єктах зброї перейшла на новий рівень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Дані показують, що давно обіцяне відродження оборони в Європі, зумовлене державними субсидіями, починає матеріалізуватися не лише в політичній риториці чи обіцянках щодо витрат, а й у бетоні та сталі.

Це відбувається на тлі суперечок урядів ЄС щодо того, як підтримувати постачання зброї до Києва. А також щодо того, як відновлювати власні арсенали, враховуючи потенційно невпевнені зобов'язання США.

Використовуючи понад 1000 радіолокаційних супутникових записів, Financial Times відстежувало зміни на об'єктах, пов'язаних з виробництвом боєприпасів та ракет. Дані свідчать про те, що приблизно третина оглянутих ділянок мала ознаки розширення або будівельних робіт.

Зазначається, що масштаби та поширення виявленої роботи свідчать про зміну поколіннєвого процесу переозброєння, що переводить Європу від своєчасного виробництва в мирний час до побудови промислової бази для більш стійкої військової позиції.

"Це глибокі та структурні зміни, які трансформують оборонну промисловість у середньостроковій та довгостроковій перспективі", — сказав старший науковий співробітник Азіатсько-Тихоокеанського форуму та колишній директор НАТО з контролю над озброєннями Вільям Альберк.

Отже, аналіз показав, що близько третини перевірених об’єктів мають ознаки розширення або будівельних робіт. Якщо у 2020-2021 роках будівельна активність фіксувалася на площі 790 тис. кв. м, то у 2024-2025 роках цей показник зріс до 2,8 млн кв. м.

Нещодавно видання The Times повідомляло, що навіть за умови збереження жорсткої дипломатичної позиції Європа не володіє достатнім військовим потенціалом.

Нагадаємо, що ще у березні цього року очільниця ЄС Урсула фон дер Ляєн анонсувала план переозброєння Європи.