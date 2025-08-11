Відео
Головна Новини дня ЄС не має військового потенціалу для впливу на мирні переговори

ЄС не має військового потенціалу для впливу на мирні переговори

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 10:24
The Times — Європа не має сил для впливу на переговори Трампа та Путіна
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та комісар Європейського Союзу з питань бюджету Пйотр Серафін. Фото: REUTERS/Yves Herman

Навіть за умови збереження жорсткої дипломатичної позиції Європа не володіє достатнім військовим потенціалом. Мовляв, ЄС бракує сили, щоб забезпечити Україні виграшну позицію під час можливих мирних переговорів чи гарантувати виконання режиму припинення вогню.

Про це йдеться у статті The Times.

Європі не вистачає військової міці для посилення України перед переговорами

Ключовим елементом обговорень є так звана "Коаліція охочих" — це ініціатива щодо розміщення європейських військових підрозділів в Україні. Наразі лише Велика Британія та Франція надали певну кількість військ.

Натомість низка держав, зокрема Іспанія, Польща та Італія, відмовляються від відправлення солдатів, а інші готові надати надто обмежені контингенти. Це ставить під загрозу початковий план залучення близько 60 тисяч іноземних військових для миротворчої місії.

Ще одним чинником, який впливає на ситуацію, є залежність Європи від США. Хоча європейські країни активно фінансують допомогу Україні, найсучасніше та ефективне озброєння постачають саме Сполучені Штати. Як наголошує The Times, дипломатичні зусилля ЄС залишаються важливими, але без достатньої військової підтримки вони "можуть перетворитися на суто символічний жест".

Нагадаємо, аналітики Інституту дослідження війни пояснили, як Росія хоче використати запланований саміт в Алясці проти України.

Тим часом ЄС прагне зустрітися з Дональдом Трампом перед його зустріччю із Володимиром Путіним. 

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україні більше не закуповуватимуть зброю.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
