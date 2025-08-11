The Times - Европа не имеет сил для влияния на переговоры Трампа и Путина

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар Европейского Союза по вопросам бюджета Петр Серафин. Фото: REUTERS/Yves Herman

Даже при условии сохранения жесткой дипломатической позиции, Европа не обладает достаточным военным потенциалом. Мол, ЕС не хватает силы, чтобы обеспечить Украине выигрышную позицию во время возможных мирных переговоров или гарантировать выполнение режима прекращения огня.

Об этом говорится в статье The Times.

Европе не хватает военной мощи для усиления Украины перед переговорами

Ключевым элементом обсуждений является так называемая "Коалиция желающих" — это инициатива по размещению европейских военных подразделений в Украине. Сейчас только Великобритания и Франция предоставили определенное количество войск.

Зато ряд государств, в частности Испания, Польша и Италия, отказываются от отправки солдат, а другие готовы предоставить слишком ограниченные контингенты. Это ставит под угрозу первоначальный план привлечения около 60 тысяч иностранных военных для миротворческой миссии.

Еще одним фактором, который влияет на ситуацию, является зависимость Европы от США. Хотя европейские страны активно финансируют помощь Украине, современное и эффективное вооружение поставляют именно Соединенные Штаты. Как отмечает The Times, дипломатические усилия ЕС остаются важными, но без достаточной военной поддержки они "могут превратиться в чисто символический жест".

Напомним, аналитики Института исследования войны объяснили, как Россия хочет использовать запланированный саммит в Аляске против Украины.

Между тем ЕС стремится встретиться с Дональдом Трампом перед его встречей с Владимиром Путиным.

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украине больше не будут закупать оружие.