Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЕС не имеет военного потенциала для влияния на мирные переговоры

ЕС не имеет военного потенциала для влияния на мирные переговоры

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 10:24
The Times - Европа не имеет сил для влияния на переговоры Трампа и Путина
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар Европейского Союза по вопросам бюджета Петр Серафин. Фото: REUTERS/Yves Herman

Даже при условии сохранения жесткой дипломатической позиции, Европа не обладает достаточным военным потенциалом. Мол, ЕС не хватает силы, чтобы обеспечить Украине выигрышную позицию во время возможных мирных переговоров или гарантировать выполнение режима прекращения огня.

Об этом говорится в статье The Times.

Реклама
Читайте также:

Европе не хватает военной мощи для усиления Украины перед переговорами

Ключевым элементом обсуждений является так называемая "Коалиция желающих" — это инициатива по размещению европейских военных подразделений в Украине. Сейчас только Великобритания и Франция предоставили определенное количество войск.

Зато ряд государств, в частности Испания, Польша и Италия, отказываются от отправки солдат, а другие готовы предоставить слишком ограниченные контингенты. Это ставит под угрозу первоначальный план привлечения около 60 тысяч иностранных военных для миротворческой миссии.

Еще одним фактором, который влияет на ситуацию, является зависимость Европы от США. Хотя европейские страны активно финансируют помощь Украине, современное и эффективное вооружение поставляют именно Соединенные Штаты. Как отмечает The Times, дипломатические усилия ЕС остаются важными, но без достаточной военной поддержки они "могут превратиться в чисто символический жест".

Напомним, аналитики Института исследования войны объяснили, как Россия хочет использовать запланированный саммит в Аляске против Украины.

Между тем ЕС стремится встретиться с Дональдом Трампом перед его встречей с Владимиром Путиным.

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украине больше не будут закупать оружие.

США Украина Европа Россия мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации