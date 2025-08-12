Европа разворачивает масштабное перевооружение — что известно

Танки французской армии. Фото: Reuters

Производственные мощности европейских оборонных предприятий растут втрое быстрее, чем в мирное время, охватывая более 7 млн квадратных метров новых заводов и инфраструктуры. Это самое большое расширение военной промышленности Европы со времен Холодной войны.

Об этом говорится в анализе Financial Times на основе спутниковых снимков.

Как отмечает FT, европейские оружейные заводы расширяются втрое быстрее, чем в мирное время, занимая более 7 миллионов квадратных метров новой промышленной застройки, что представляет собой перевооружение исторического масштаба.

Согласно анализу данных радиолокационных спутников, проведенному Financial Times, охватывающих 150 объектов 37 компаний, строительная деятельность на европейских оружейных объектах перешла на новый уровень после полномасштабного вторжения России в Украину.

Данные показывают, что давно обещанное возрождение обороны в Европе, обусловленное государственными субсидиями, начинает материализоваться не только в политической риторике или обещаниях по расходам, но и в бетоне и стали.

Это происходит на фоне споров правительств ЕС о том, как поддерживать поставки оружия в Киев. А также о том, как восстанавливать собственные арсеналы, учитывая потенциально неуверенные обязательства США.

Используя более 1000 радиолокационных спутниковых записей, Financial Times отслеживало изменения на объектах, связанных с производством боеприпасов и ракет. Данные свидетельствуют о том, что примерно треть осмотренных участков имела признаки расширения или строительных работ.

Отмечается, что масштабы и распространение выявленной работы свидетельствуют об изменении поколенческого процесса перевооружения, что переводит Европу от своевременного производства в мирное время к построению промышленной базы для более устойчивой военной позиции.

"Это глубокие и структурные изменения, которые трансформируют оборонную промышленность в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — сказал старший научный сотрудник Азиатско-Тихоокеанского форума и бывший директор НАТО по контролю над вооружениями Уильям Альберк.

Итак, анализ показал, что около трети проверенных объектов имеют признаки расширения или строительных работ. Если в 2020-2021 годах строительная активность фиксировалась на площади 790 тыс. кв. м, то в 2024-2025 годах этот показатель вырос до 2,8 млн кв. м.

Недавно издание The Times сообщало, что даже при условии сохранения жесткой дипломатической позиции Европа не обладает достаточным военным потенциалом.

Напомним, что еще в марте этого года руководительница ЕС Урсула фон дер Ляйен анонсировала план перевооружения Европы.