Главная Новости дня Макрон, Стармер и Мерц согласовали четыре принципа мира в Украине

Макрон, Стармер и Мерц согласовали четыре принципа мира в Украине

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 08:19
Коалиция желающих поддержала курс Украины в ЕС и НАТО
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на видеоконференции "Коалиции желающих" с европейскими лидерами. Фото: REUTERS/Jack Taylo

В среду, 13 августа, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц провели виртуальную встречу лидеров "Коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса. Лидеры отметили, что мирное урегулирование невозможно без участия Украины.

Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.

Читайте также:

"Коалиция желающих" поддерживает мир в Украине с ее интересами

Была подтверждена необходимость сочетания активной дипломатии, дальнейшей поддержки Киева и сохранения давления на агрессора. Будущее дипломатическое решение, по их словам, должно гарантировать безопасность как Украине, так и Европе.

Коалиция согласовала четыре ключевых принципа: переговоры возможны только в условиях полного или длительного прекращения огня, в случае отказа Москвы санкционное и экономическое давление будет усилено, международные границы должны оставаться незыблемыми, а Украина должна получить надежные гарантии безопасности, включая возможность развертывания международных сил после завершения боевых действий. Также было подчеркнуто, что Россия не имеет права вето на евроинтеграционный и евроатлантический курс Украины.

"Коалиция желающих готова играть активную роль, в том числе через планы тех, кто желает развернуть силы успокоения после прекращения боевых действий. Не должно быть никаких ограничений для вооруженных сил Украины или их сотрудничества с третьими странами. Россия не может иметь права вето на путь Украины в ЕС и НАТО", — говорится в заявлении.

Лидеры подтвердили готовность и в дальнейшем координировать действия с президентом Трампом, администрацией США, украинским руководством и гражданами страны для достижения прочного мира.

Напомним, Латвия также согласилась присоединиться к программе вооружения Украины.

А Кильский институт мировой экономики исследовал, как Европа по сравнению с США помогает Украине во время войны.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
