Головна Новини дня Зеленський доручив уряду оновити план зовнішньополітичної роботи

Зеленський доручив уряду оновити план зовнішньополітичної роботи

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 16:45
Зеленський провів нараду з командою уряду, Офісу Президента та секретарем РНБО — які дав завдання
Нарада Володимира Зеленського. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з командою уряду, Офісу Президента та секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Ключовою темою стала дипломатична робота.

Про це повідомив голова держави в своєму Telegram у п'ятницю, 15 серпня.

Зеленський провів робочу нараду

Як зазначив президент, дипломатична робота на сьогоднішній день залишається одним із пріоритетних напрямків.

"Провів нараду з командою уряду, Офісу, секретарем РНБО щодо нашої дипломатичної роботи — найбільш пріоритетних напрямів. Зокрема, щодо фінансування Сил оборони України, аудиту дієвості коаліцій із партнерами, спеціальних форматів, змісту наших двосторонніх відносин по ключових глобальних напрямах і роботи на рівні Євросоюзу", — повідомив Зеленський.

Володимир Зеленський провів нараду
Нарада президента з представниками уряду, РНБО та Офісу Президента. Фото:  t.me/V_Zelenskiy_official

Окрім того, голова держави дав нове доручення уряду щодо зовнішньої політики України.

"Доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на час до кінця року. У понеділок очікую на представлення оновленого плану роботи", — сказав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Емманюель Макрон домовилися про зустріч після саміту на Алясці.

А також український лідер провів розмову з президентом Аргентини щодо посилення співпраці та дипломатичних відносин між країнами.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
