Зеленський провів нараду з командою уряду, Офісу Президента та секретарем РНБО — які дав завдання

Зеленський доручив уряду оновити план зовнішньополітичної роботи
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з командою уряду, Офісу Президента та секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Ключовою темою стала дипломатична робота.
Про це повідомив голова держави в своєму Telegram у п'ятницю, 15 серпня.
Зеленський провів робочу нараду
Як зазначив президент, дипломатична робота на сьогоднішній день залишається одним із пріоритетних напрямків.
"Провів нараду з командою уряду, Офісу, секретарем РНБО щодо нашої дипломатичної роботи — найбільш пріоритетних напрямів. Зокрема, щодо фінансування Сил оборони України, аудиту дієвості коаліцій із партнерами, спеціальних форматів, змісту наших двосторонніх відносин по ключових глобальних напрямах і роботи на рівні Євросоюзу", — повідомив Зеленський.
Окрім того, голова держави дав нове доручення уряду щодо зовнішньої політики України.
"Доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на час до кінця року. У понеділок очікую на представлення оновленого плану роботи", — сказав президент.
Нагадаємо, Володимир Зеленський та Емманюель Макрон домовилися про зустріч після саміту на Алясці.
А також український лідер провів розмову з президентом Аргентини щодо посилення співпраці та дипломатичних відносин між країнами.
Читайте Новини.LIVE!