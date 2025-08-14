Володимир Зеленський провів розмову з Хав'єром Мілеєм — про що домовилися

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава української держави Володимир Зеленський провів розмову із президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм. Лідери країн обговорили новий формат дипломатичних відносин і подальшу співпрацю.

Про це повідомив український президент у четвер, 14 серпня.

Зеленський провів розмову з Мілеєм

Як відзначив президент, Аргентина готова й надалі підтримувати Україну на шляху до миру та надати гарантії безпеки.

"Звісно, говорили про ситуацію в дипломатії. Поінформував про нещодавні контакти з партнерами. Наголосив, що наша позиція абсолютно чітка: Україні потрібні чесний мир і надійні гарантії безпеки. Хав'єр готовий докласти особистих зусиль. Дякую", — повідомив глава держави.

Також Зеленський відзначив економічні досягнення Аргентини, зокрема успішну дерегуляцію та контроль над інфляцією. Він привітав Мілея з цими результатами та зазначив, що Україна зацікавлена в опануванні цього досвіду.

Керівники держав приділили особливу увагу розвитку двосторонніх відносин, зокрема співпраці у сферах технологій, економіки, агропромисловості та інших галузях. Також говорили про відновлення формату політичних консультацій між міністерствами закордонних справ обох країн, які відбудуться найближчим часом.

"Зараз відносини між нашими країнами виходять на справді високий рівень. Ми детально про це поговорили. Технології, економіка, аграрна промисловість – багато є сфер для потенційної співпраці. Домовилися також відновити формат політичних консультацій між міністерствами закордонних справ наших країн. Команди активно працюватимуть, щоб вони відбулися вже найближчим часом", — зазначив Зеленський.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот з Telegram

