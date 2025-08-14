Зеленський приїхав до Лондона — деталі

Володимир Зеленський і Кір Стармер. Фото: Reuters

У четвер, 14 серпня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Лондона. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрів українського лідера обіймами.

Про це інформує Reuters.

Сьогодні, 14 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Лондон. Під час свого візиту він зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Раніше ми інформували, що Кір Стармер у четвер, 14 серпня, прийме у резиденції на Даунінг-стріт Володимира Зеленського. Зауважимо, що розмова лідерів відбудеться напередодні запланованого на завтра саміту Президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна.

Додамо, що напередодні прем'єр Британії заявив, що Лондон готовий "посилити тиск" на Росію у разі потреби. Крім того, Стармер високо оцінив роботу Трампа, спрямовану на закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, що 13 серпня відбулася віртуальна зустріч лідерів "Коаліції охочих" за участі Президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Згодом стало відомо, коли може відбутися тристороння зустріч Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Путіна.