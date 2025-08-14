Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський прибув до Лондона — відео

Зеленський прибув до Лондона — відео

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 12:10
Зеленський приїхав до Лондона — деталі
Володимир Зеленський і Кір Стармер. Фото: Reuters

У четвер, 14 серпня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Лондона. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрів українського лідера обіймами.

Про це інформує Reuters.

Реклама
Читайте також:

Зеленський приїхав до Лондона — деталі візиту

Сьогодні, 14 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Лондон. Під час свого візиту він зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Раніше ми інформували, що Кір Стармер у четвер, 14 серпня, прийме у резиденції на Даунінг-стріт Володимира Зеленського. Зауважимо, що розмова лідерів відбудеться напередодні запланованого на завтра саміту Президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна.

Додамо, що напередодні прем'єр Британії заявив, що Лондон готовий "посилити тиск" на Росію у разі потреби. Крім того, Стармер високо оцінив роботу Трампа, спрямовану на закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, що 13 серпня відбулася віртуальна зустріч лідерів "Коаліції охочих" за участі Президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Згодом стало відомо, коли може відбутися тристороння зустріч Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Путіна.

Володимир Зеленський Лондон Велика Британія візит зустріч
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації