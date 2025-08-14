Зеленский приехал в Лондон — детали

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Reuters

В четверг, 14 августа, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Лондон. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретил украинского лидера объятиями.

Об этом информирует Reuters.

Ранее мы информировали, что Кир Стармер в четверг, 14 августа, примет в резиденции на Даунинг-стрит Владимира Зеленского. Заметим, что разговор лидеров состоится накануне запланированного на завтра саммита Президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина.

Добавим, что накануне премьер Британии заявил, что Лондон готов "усилить давление" на Россию в случае необходимости. Кроме того, Стармер высоко оценил работу Трампа, направленную на окончание войны в Украине.

Напомним, что 13 августа состоялась виртуальная встреча лидеров "Коалиции желающих" с участием Президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Впоследствии стало известно, когда может состояться трехсторонняя встреча Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Путина.