Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский прибыл в Лондон — видео

Зеленский прибыл в Лондон — видео

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 12:10
Зеленский приехал в Лондон — детали
Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Reuters

В четверг, 14 августа, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Лондон. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретил украинского лидера объятиями.

Об этом информирует Reuters.

Реклама
Читайте также:

Зеленский приехал в Лондон — детали визита

Сегодня, 14 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондон. Во время своего визита он встретился с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее мы информировали, что Кир Стармер в четверг, 14 августа, примет в резиденции на Даунинг-стрит Владимира Зеленского. Заметим, что разговор лидеров состоится накануне запланированного на завтра саммита Президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина.

Добавим, что накануне премьер Британии заявил, что Лондон готов "усилить давление" на Россию в случае необходимости. Кроме того, Стармер высоко оценил работу Трампа, направленную на окончание войны в Украине.

Напомним, что 13 августа состоялась виртуальная встреча лидеров "Коалиции желающих" с участием Президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Впоследствии стало известно, когда может состояться трехсторонняя встреча Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Путина.

Владимир Зеленский Лондон Великобритания визит встреча
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации