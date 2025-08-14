Володимир Зеленський і Кір Стармер під час зустрічі 14 серпня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

У четвер, 14 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Лондон, де зустрівся із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Лідери, зокрема, обговорили очікування від зустрічі на Алясці та ймовірні перспективи.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зустріч Зеленського зі Стармером — про що говорили

"Хороша, корисна зустріч із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Продовжуємо координувати наші позиції. Вчора разом з усіма партнерами, сьогодні у двосторонньому форматі обговорили очікування від зустрічі на Алясці та ймовірні перспективи", — повідомив президент.

А також додав, що лідери обговорили гарантії безпеки, які можуть зробити мир дійсно сталим, якщо Сполученим Штатам усе ж вдасться дотиснути Росію до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії.

"Важливо, щоб ми змогли всі разом у межах "Коаліції охочих" досягти дієвих форматів безпекової роботи", — зауважив Зеленський.

Під час зустрічі Зеленський та Стармер також обговорили продовження програм підтримки української армії та українського оборонного виробництва. Зеленський наголосив, що за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації Україна зберігатиме силу.

Крім того, сторони говорили також про такі шляхи постачання зброї, як програма PURL. Зеленський запросив британців приєднатись.

"Звісно, обговорили й нашу сторічну угоду. Вже в серпні Україна готується її ратифікувати, і як результат зможемо провести формат розширеної зустрічі Україна — Британія", — повідомив президент.

А також додав, що окремий і важливий порядок денний — інвестиції в наше виробництво дронів.

"Маємо значний потенціал збільшення обсягів виробництва й потребуємо для цього термінового фінансування. Саме дрони відіграють вирішальну роль на передовій. Українські можливості їх виробляти надзвичайні. Отже, інвестиції в таке виробництво дійсно здатні вплинути на ситуацію на стратегічному рівні. Працюємо з Британією та всіма партнерами щодо цього. Кіре, дякую за підтримку!" — резюмував Зеленський.

Раніше ми інформували, що 14 серпня Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Лондона.

Також ми повідомляли, що Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме у резиденції на Даунінг-стріт Володимира Зеленського 14 серпня.