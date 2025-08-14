Видео
Главная Новости дня Зеленский раскрыл детали разговора со Стармером — что обсудили

Зеленский раскрыл детали разговора со Стармером — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 14:18
Встреча Зеленского со Стармером — о чем говорили
Владимир Зеленский и Кир Стармер во время встречи 14 августа 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

В четверг, 14 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондон, где встретился с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры, в частности, обсудили ожидания от встречи на Аляске и вероятные перспективы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Владимир Зеленский и Кир Стармер во время встречи 14 августа 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Встреча Зеленского со Стармером — о чем говорили

"Хорошая, полезная встреча с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Продолжаем координировать наши позиции. Вчера вместе со всеми партнерами, сегодня в двустороннем формате обсудили ожидания от встречи на Аляске и вероятные перспективы", — сообщил президент.

А также добавил, что лидеры обсудили гарантии безопасности, которые могут сделать мир действительно устойчивым, если Соединенным Штатам все же удастся дожать Россию до прекращения убийств и настоящей содержательной дипломатии.

"Важно, чтобы мы смогли все вместе в рамках "Коалиции желающих" достичь действенных форматов работы по безопасности", — отметил Зеленский.

Зеленський Лондон
Владимир Зеленский и Кир Стармер во время встречи 14 августа 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Во время встречи Зеленский и Стармер также обсудили продолжение программ поддержки украинской армии и украинского оборонного производства. Зеленский подчеркнул, что при любых сценариях развития ситуации Украина будет сохранять силу.

Кроме того, стороны говорили также о таких путях поставки оружия, как программа PURL. Зеленский пригласил британцев присоединиться.

"Конечно, обсудили и наше столетнее соглашение. Уже в августе Украина готовится его ратифицировать, и как результат сможем провести формат расширенной встречи Украина — Великобритания", — сообщил президент.

А также добавил, что отдельная и важная повестка дня — инвестиции в наше производство дронов.

Зеленський Лондон 14 серпня
Владимир Зеленский и Кир Стармер во время встречи 14 августа 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

"Имеем значительный потенциал увеличения объемов производства и нуждаемся для этого в срочном финансировании. Именно дроны играют решающую роль на передовой. Украинские возможности их производить чрезвычайные. Итак, инвестиции в такое производство действительно способны повлиять на ситуацию на стратегическом уровне. Работаем с Британией и всеми партнерами по этому поводу. Кир, спасибо за поддержку!" — резюмировал Зеленский.

Ранее мы информировали, что 14 августа Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Лондон.

Также мы сообщали, что Премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет в резиденции на Даунинг-стрит Владимира Зеленского 14 августа.

Владимир Зеленский переговоры Великобритания Кир Стармер встреча
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
