Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрінеться зі Стармером в Лондоні — ЗМІ

Зеленський зустрінеться зі Стармером в Лондоні — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 09:12
Зеленський і Стармер проведуть переговори перед самітом Трампа і Путіна
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер, 14 серпня, прийме у резиденції на Даунінг-стріт президента України Володимира Зеленського. Переговори відбудуться напередодні запланованого на завтра саміту президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє RTE.

Реклама
Читайте також:

Зеленський особисто переговорить із Кіром Стармером

Кір Стармер напередодні заявив, що Лондон готовий "посилити тиск" на Москву у разі потреби. Він також високо оцінив роботу Трампа, спрямовану на припинення бойових дій в Україні. 

Під час спільної телефонної розмови з президентом США та європейськими союзниками британський прем’єр наголосив, що п’ятничні переговори з участю Трампа матимуть ключове значення для пошуку виходу з війни.

"Як я особисто казав президенту Трампу протягом трьох з невеликим років, що триває цей конфлікт, у нас немає жодної перспективи знайти дійсно життєздатне рішення, життєздатний спосіб довести його до припинення вогню", — повідомив Кір Стармер. 

Тим часом Дональд Трамп заявив, що Росія зіткнеться із "серйозними наслідками", якщо її керівництво відмовиться від домовленостей щодо припинення вогню.

Нагадаємо, лідери країн, що входять в "Коаліцію охочих", провели віртуальну конференцію щодо принципів миру для України

Тим часом деякі західні ЗМІ, посилаючись на власні джерела, заявили, що незабаром може статися тристороння зустріч Володимира Зеленського, Володимира Путіна та Дональда Трампа. 

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп Аляска Кір Стармер мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації