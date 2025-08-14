Зеленський і Стармер проведуть переговори перед самітом Трампа і Путіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер, 14 серпня, прийме у резиденції на Даунінг-стріт президента України Володимира Зеленського. Переговори відбудуться напередодні запланованого на завтра саміту президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє RTE.

Зеленський особисто переговорить із Кіром Стармером

Кір Стармер напередодні заявив, що Лондон готовий "посилити тиск" на Москву у разі потреби. Він також високо оцінив роботу Трампа, спрямовану на припинення бойових дій в Україні.

Під час спільної телефонної розмови з президентом США та європейськими союзниками британський прем’єр наголосив, що п’ятничні переговори з участю Трампа матимуть ключове значення для пошуку виходу з війни.

"Як я особисто казав президенту Трампу протягом трьох з невеликим років, що триває цей конфлікт, у нас немає жодної перспективи знайти дійсно життєздатне рішення, життєздатний спосіб довести його до припинення вогню", — повідомив Кір Стармер.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що Росія зіткнеться із "серйозними наслідками", якщо її керівництво відмовиться від домовленостей щодо припинення вогню.

Нагадаємо, лідери країн, що входять в "Коаліцію охочих", провели віртуальну конференцію щодо принципів миру для України.

Тим часом деякі західні ЗМІ, посилаючись на власні джерела, заявили, що незабаром може статися тристороння зустріч Володимира Зеленського, Володимира Путіна та Дональда Трампа.