Главная Новости дня Зеленский встретится со Стармером в Лондоне — СМИ

Зеленский встретится со Стармером в Лондоне — СМИ

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 09:12
Зеленский и Стармер проведут переговоры перед саммитом Трампа и Путина
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 14 августа, примет в резиденции на Даунинг-стрит президента Украины Владимира Зеленского. Переговоры состоятся накануне запланированного на завтра саммита президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает RTE.

Читайте также:

Зеленский лично переговорит с Киром Стармером 

Кир Стармер накануне заявил, что Лондон готов "усилить давление" на Москву в случае необходимости. Он также высоко оценил работу Трампа, направленную на прекращение боевых действий в Украине.

Во время совместного телефонного разговора с президентом США и европейскими союзниками британский премьер подчеркнул, что пятничные переговоры с участием Трампа будут иметь ключевое значение для поиска выхода из войны.

"Как я лично говорил президенту Трампу в течение трех с небольшим лет, что продолжается этот конфликт, у нас нет никакой перспективы найти действительно жизнеспособное решение, жизнеспособный способ довести его до прекращения огня", — сообщил Кир Стармер.

Между тем Дональд Трамп заявил, что Россия столкнется с "серьезными последствиями", если ее руководство откажется от договоренностей о прекращении огня.

Напомним, лидеры стран, входящих в "Коалицию желающих", провели виртуальную конференцию по принципам мира для Украины.

Между тем некоторые западные СМИ, ссылаясь на собственные источники, заявили, что вскоре может произойти трехсторонняя встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа.

