Главная Новости дня Зеленский и президент Аргентины обсудили пути к сотрудничеству

Зеленский и президент Аргентины обсудили пути к сотрудничеству

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 20:42
Владимир Зеленский провел разговор с Хавьером Милеем — о чем договорились
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава украинского государства Владимир Зеленский провел разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Лидеры стран обсудили новый формат дипломатических отношений и дальнейшее сотрудничество.

Об этом сообщил украинский президент в четверг, 14 августа.

Читайте также:

Зеленский провел разговор с Милеем

Как отметил президент, Аргентина готова и в дальнейшем поддерживать Украину на пути к миру и предоставить гарантии безопасности.

"Конечно, говорили о ситуации в дипломатии. Проинформировал о недавних контактах с партнерами. Подчеркнул, что наша позиция абсолютно четкая: Украине нужны честный мир и надежные гарантии безопасности. Хавьер готов приложить личные усилия. Спасибо", — сообщил глава государства.

Также Зеленский отметил экономические достижения Аргентины, в частности успешную дерегуляцию и контроль над инфляцией. Он поздравил Милея с этими результатами и отметил, что Украина заинтересована в освоении этого опыта.

Руководители государств уделили особое внимание развитию двусторонних отношений, в частности сотрудничества в сферах технологий, экономики, агропромышленности и других отраслях. Также говорили о восстановлении формата политических консультаций между министерствами иностранных дел обеих стран, которые состоятся в ближайшее время.

"Сейчас отношения между нашими странами выходят на действительно высокий уровень. Мы подробно об этом поговорили. Технологии, экономика, аграрная промышленность - много есть сфер для потенциального сотрудничества. Договорились также восстановить формат политических консультаций между министерствами иностранных дел наших стран. Команды будут активно работать, чтобы они состоялись уже в ближайшее время", — отметил Зеленский.

Зеленський провів розмову з президентом Аргентини
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, ранее Владимир Зеленский поделился подробностями разговора с премьером Великобритании Киром Стармером.

А также Дональд Трамп объяснил, почему Зеленскому не стоит присутствовать во время переговоров с Путиным на Аляске.

Владимир Зеленский Украина Аргентина дипломатия Хавьер Милей
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
