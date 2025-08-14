Владимир Зеленский провел разговор с Хавьером Милеем — о чем договорились

Зеленский и президент Аргентины обсудили пути к сотрудничеству
Глава украинского государства Владимир Зеленский провел разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Лидеры стран обсудили новый формат дипломатических отношений и дальнейшее сотрудничество.
Об этом сообщил украинский президент в четверг, 14 августа.
Зеленский провел разговор с Милеем
Как отметил президент, Аргентина готова и в дальнейшем поддерживать Украину на пути к миру и предоставить гарантии безопасности.
"Конечно, говорили о ситуации в дипломатии. Проинформировал о недавних контактах с партнерами. Подчеркнул, что наша позиция абсолютно четкая: Украине нужны честный мир и надежные гарантии безопасности. Хавьер готов приложить личные усилия. Спасибо", — сообщил глава государства.
Также Зеленский отметил экономические достижения Аргентины, в частности успешную дерегуляцию и контроль над инфляцией. Он поздравил Милея с этими результатами и отметил, что Украина заинтересована в освоении этого опыта.
Руководители государств уделили особое внимание развитию двусторонних отношений, в частности сотрудничества в сферах технологий, экономики, агропромышленности и других отраслях. Также говорили о восстановлении формата политических консультаций между министерствами иностранных дел обеих стран, которые состоятся в ближайшее время.
"Сейчас отношения между нашими странами выходят на действительно высокий уровень. Мы подробно об этом поговорили. Технологии, экономика, аграрная промышленность - много есть сфер для потенциального сотрудничества. Договорились также восстановить формат политических консультаций между министерствами иностранных дел наших стран. Команды будут активно работать, чтобы они состоялись уже в ближайшее время", — отметил Зеленский.
