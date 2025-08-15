Зеленский провел совещание с командой правительства, Офиса Президента и секретарем СНБО - какие дал задачи

Совещание Владимира Зеленского. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командой правительства, Офиса Президента и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Ключевой темой стала дипломатическая работа.

Об этом сообщил глава государства в своем Telegram в пятницу, 15 августа.

Зеленский провел рабочее совещание

Как отметил президент, дипломатическая работа на сегодняшний день остается одним из приоритетных направлений.

"Провел совещание с командой правительства, Офиса, секретарем СНБО относительно нашей дипломатической работы - наиболее приоритетных направлений. В частности, по финансированию Сил обороны Украины, аудита действенности коалиций с партнерами, специальных форматов, содержания наших двусторонних отношений по ключевым глобальным направлениям и работы на уровне Евросоюза", — сообщил Зеленский.

Совещание президента с представителями правительства, СНБО и Офиса Президента. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кроме того, глава государства дал новое поручение правительству относительно внешней политики Украины.

"Поручил обновить план внешнеполитической работы на время до конца года. В понедельник ожидаю представления обновленного плана работы", — сказал президент.

Напомним, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон договорились о встрече после саммита на Аляске.

А также украинский лидер провел разговор с президентом Аргентины по усилению сотрудничества и дипломатических отношений между странами.