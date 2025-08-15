Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский поручил правительству обновить план внешней политики

Зеленский поручил правительству обновить план внешней политики

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 16:45
Зеленский провел совещание с командой правительства, Офиса Президента и секретарем СНБО - какие дал задачи
Совещание Владимира Зеленского. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командой правительства, Офиса Президента и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Ключевой темой стала дипломатическая работа.

Об этом сообщил глава государства в своем Telegram в пятницу, 15 августа.

Реклама
Читайте также:

Зеленский провел рабочее совещание

Как отметил президент, дипломатическая работа на сегодняшний день остается одним из приоритетных направлений.

"Провел совещание с командой правительства, Офиса, секретарем СНБО относительно нашей дипломатической работы - наиболее приоритетных направлений. В частности, по финансированию Сил обороны Украины, аудита действенности коалиций с партнерами, специальных форматов, содержания наших двусторонних отношений по ключевым глобальным направлениям и работы на уровне Евросоюза", — сообщил Зеленский.

Володимир Зеленський провів нараду
Совещание президента с представителями правительства, СНБО и Офиса Президента. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кроме того, глава государства дал новое поручение правительству относительно внешней политики Украины.

"Поручил обновить план внешнеполитической работы на время до конца года. В понедельник ожидаю представления обновленного плана работы", — сказал президент.

Напомним, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон договорились о встрече после саммита на Аляске.

А также украинский лидер провел разговор с президентом Аргентины по усилению сотрудничества и дипломатических отношений между странами.

Владимир Зеленский Офис президента правительство РНБО встреча
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации