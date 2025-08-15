Видео
Главная Новости дня Зеленский отреагировал на удары РФ в день саммита Путина и Трампа

Зеленский отреагировал на удары РФ в день саммита Путина и Трампа

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 19:29
Владимир Зеленский отреагировал на удары РФ по Украине в день саммита на Аляске - обращение президента
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары РФ по Украине в день встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Глава государства отметил, что это и есть настоящим показателем стремления России к миру.

Об этом президент заявил в своем вечернем обращении в пятницу, 15 августа.

Читайте также:

Обращение Владимира Зеленского

Президент подчеркнул, что удары РФ по гражданским жителям Украины являются показателем того, что на самом деле в Кремле не стремятся к миру.

"Получаю доклады от нашей разведки, от дипломатов о подготовке встречи на Аляске, о том, с чем едет Путин. Получаем также доклады из регионов Украины после российских ударов. Сумы — российский удар по центральному рынку. Днепровщина — удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донетчина - сознательные российские удары. Война продолжается. Продолжается именно потому, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершать эту войну. В день переговоров они тоже убивают. И это о многом говорит", — сказал Зеленский.

Лидер страны в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к справедливому завершению войны и надеется на поддержку западных партнеров.

"Накануне мы обсудили с Соединенными Штатами Америки, с европейцами, что действительно может сработать. Всем нужно честное окончание войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть — россияне учитывают американскую силу. Именно на силу", — добавил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский запланировал встречу с Эмманюэлем Макроном после саммита на Аляске.

А также ранее Дональд Трамп высказался о территориальных уступках Украины в переговорах с РФ.

Владимир Зеленский переговоры обстрелы обращение война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
