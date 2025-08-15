Переговори на Алясці — розпочалася зустріч Путіна і Трампа в Анкориджі

Стартували переговори Путіна і Трампа на Алясці
На Алясці розпочалися переговори між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Вони пройдуть у зміненому форматі — "три на три".
Про це повідомляють американські ЗМІ.
Зустріч Трампа і Путіна розпочалася
Учасники саміту вже прибули на місце проведення переговорів. Як і повідомлялося раніше, Трамп і Путін не будуть вести діалог тет-а-тет. Натомість переговори пройдуть у форматі "три на три".
До Трампа приєдналися держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник президента США Стів Віткофф. У складі російської делегації присутні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков.
Перед початком зустрічі журналісти поставили Путіну запитання щодо вбивств мирних мешканців в Україні. Однак після цього представників преси попросили покинути приміщення.
Нагадаємо, що перед цим Путін та Трамп зустрілися на військовій базі Елмендорф-Річардсон та потиснули один одному руки.
Крім того, напередодні президент США озвучив, чого очікує від розмови з російським диктатором та наголосив, що буде у випадку, якщо Путін не буде налаштований на угоди.
