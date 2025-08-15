Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стартовали переговоры Путина и Трампа на Аляске

Стартовали переговоры Путина и Трампа на Аляске

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 22:37
Переговоры на Аляске — началась встреча Путина и Трампа в Анкоридже
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

На Аляске начались переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Они пройдут в измененном формате — "три на три".

Об этом сообщают американские СМИ.

Реклама
Читайте также:

Встреча Трампа и Путина началась

Участники саммита уже прибыли на место проведения переговоров. Как и сообщалось ранее, Трамп и Путин не будут вести диалог тет-а-тет. Вместо этого переговоры пройдут в формате "три на три".

К Трампу присоединились госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. В составе российской делегации присутствуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков.

Перед началом встречи журналисты задали Путину вопрос об убийствах мирных жителей в Украине. Однако после этого представителей прессы попросили покинуть помещение.

Напомним, что перед этим Путин и Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон и пожали друг другу руки.

Кроме того, накануне президент США озвучил, чего ожидает от разговора с российским диктатором и отметил, что будет в случае, если Путин не будет настроен на сделки.

владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине встреча
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации