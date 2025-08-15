Переговоры на Аляске — началась встреча Путина и Трампа в Анкоридже

Стартовали переговоры Путина и Трампа на Аляске
На Аляске начались переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Они пройдут в измененном формате — "три на три".
Об этом сообщают американские СМИ.
Встреча Трампа и Путина началась
Участники саммита уже прибыли на место проведения переговоров. Как и сообщалось ранее, Трамп и Путин не будут вести диалог тет-а-тет. Вместо этого переговоры пройдут в формате "три на три".
К Трампу присоединились госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. В составе российской делегации присутствуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков.
Перед началом встречи журналисты задали Путину вопрос об убийствах мирных жителей в Украине. Однако после этого представителей прессы попросили покинуть помещение.
Напомним, что перед этим Путин и Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон и пожали друг другу руки.
Кроме того, накануне президент США озвучил, чего ожидает от разговора с российским диктатором и отметил, что будет в случае, если Путин не будет настроен на сделки.
Читайте Новини.LIVE!