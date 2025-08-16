Дональд Трамп заявив, що невдовзі він може організувати переговори між Зеленським та Путіним за своєї участі

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Переговори між президентом США Дональдом Трампом та диктатором РФ Володимиром Путіним завершились, але Трамп встиг дати ексклюзивне інтерв'ю каналу республіканців FoxNews. В ньому він заявив, що невдовзі, можливо, станеться зустріч між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Інтерв'ю Трампа публікує FoxNews.

Коли станеться зустріч Зеленського та Путіна

Трамп заявив, що не вестиме мирні переговори від імені України, а радше "підготує стіл" для переговорів між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

"Ну, послухайте, не мені вести переговори щодо угоди для України, але я точно можу накрити стіл для переговорів. На нашій наступній зустрічі будуть президент Зеленський, президент Путін і, ймовірно, я", — сказав Трамп.

Раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп більше не захоче більше розмовляти з диктатором РФ Путіним, якщо той продемонструє, що не буде гідних результатів зустрічі на Алясці. Про це Трамп теж заявив в інтерв'ю FoxNews.

Також ми повідомляли, що під час переговорів американські журналісти наполегливо питали у Путіна про вбивства українців. Той посміхався і щось кричав у відповідь.