Дональд Трамп заявил, что вскоре он может организовать переговоры между Зеленским и Путиным при своем участии

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным завершились, но Трамп успел дать эксклюзивное интервью каналу республиканцев FoxNews. В нем он заявил, что вскоре, возможно, произойдет встреча между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Интервью Трампа публикует FoxNews.

Когда произойдет встреча Зеленского и Путина

Трамп заявил, что не будет вести мирные переговоры от имени Украины, а скорее "подготовит стол" для переговоров между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Ну, послушайте, не мне вести переговоры по соглашению для Украины, но я точно могу накрыть стол для переговоров. На нашей следующей встрече будут президент Зеленский, президент Путин и, вероятно, я", — сказал Трамп.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп больше не захочет больше разговаривать с диктатором РФ Путиным, если тот продемонстрирует, что не будет достойных результатов встречи на Аляске. Об этом Трамп тоже заявил в интервью FoxNews.

Также мы сообщали, что во время переговоров американские журналисты настойчиво спрашивали у Путина об убийствах украинцев. Тот улыбался и что-то кричал в ответ.