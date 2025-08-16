Відео
Трамп заявив, за яких умов більше не буде говорити з Путіним

Трамп заявив, за яких умов більше не буде говорити з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 01:42
Трамп заявив, що якщо не побачить перспектив в переговорах, то більше не буде розмовляти з Путіним
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Телеканал FoxNews взяв термінове інтерв'ю у Дональда Трампа, на борту президентського лайнера в рамках зустрічі з диктатором РФ Путіним. В ньому Трамп окреслив своє бачення переговорів.

В інтерв'ю FoxNews Трамп заявив, що може скластись так, що він більше не буде розмовляти з Путіним.

На що сподівається Трамп

Президент США заявив журналісту, що він не любить мати "занадто багато очікувань", але "хотів би припинення вогню". 

"Я б не був у захваті, якби не отримав цього. Усі кажуть: "Ви не отримаєте припинення вогню. Ви… воно відбудеться на другій зустрічі"… але я не буду цим задоволений", — сказав Трамп.

Президент США заявив, що може повністю скасувати переговори, якщо сьогоднішній саміт на Алясці пройде невдало. 

"Я не буду радий, якщо піду без певної форми припинення вогню. Тепер я… я кажу це, і я казав це з самого початку: сьогодні це справді накриває на стіл переговорів. У нас буде ще одна зустріч, якщо все владнається, що станеться дуже скоро, або ж у нас взагалі не буде більше жодних зустрічей, можливо, ніколи", — зазначив Дональд Трамп.

Також він натякнув на варіант запровадження проти РФ потужних санкцій, але сказав, що "можливо, цього не доведеться робити". Також Трамп припустив, що угоди в ядерній сфері з Росією стануть однією з тем його переговорів із Путіним на Алясці.

Нагадаємо, в ці хвилини завершились переговори між Дональдом Трампом та диктатором Путіним. Журналісти чекають на пресконференцію.

Також ми повідомляли, що США розглядають загрозу санкцій проти російських нафтових компаній ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл". Цю санкційну зброю Вашингтон може застосувати, змусити Москву погодитися на припинення вогню в Україні.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
