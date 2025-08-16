США можуть вдарити санкціями по Роснафті та Лукойлу, якщо Путін не погодиться на умови Трампа

Підприємство Роснефть. Ілюстративне фото: росЗМІ

США розглядають загрозу санкцій проти російських нафтових компаній ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл" як один з важелів на диктатора РФ Путіна. Цю санкційну зброю Вашингтон може застосувати, змусити Москву погодитися на припинення вогню в Україні.

Про це агенції Bloomberg повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

Читайте також:

Чому ці санкції дуже потужні

На думку джерел агенції, санкції проти двох російських нафтових гігантів, якими володіють близькі до Путіна олігархи, суттєво вдарять по економіці РФ та по кишенях близьких до диктатора Росії людей. Звичайно, це станеться. якщо Путін не погодиться на умови Трампа, кажуть джерела.

Крім цього, в запасі у Вашингтона є погрози у бік посилення обмежень на тіньовий флот нафтових танкерів Москви та додаткові тарифи для покупців російської нафти, включаючи Китай.

Bloomberg зазначає, що державна компанія "Роснефть", яку очолює близький союзник Путіна Ігор Сечин, та приватна компанія "Лукойл" є двома найбільшими російськими виробниками нафти, на які тільки у першій половині цього року припадає майже половина загального обсягу експорту сирої нафти РФ, або близько 2,2 мільйона барелів на день.

Раніше повідомлялось, що за словами Дональда Трампа, Росію чекають важкі економічні наслідки, якщо саміт на Алясці не принесе прогресу. Трамп сподівається, що з переговорів "щось вийде".

Також ми інформували, що Путін та Трамп почали переговори за закритими дверима. Розмова двох президентів може тривати аж до п'ятої години за Києвом.