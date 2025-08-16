Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Трампа є потужна санкційна зброя проти Путіна — яка саме

У Трампа є потужна санкційна зброя проти Путіна — яка саме

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 00:41
США можуть вдарити санкціями по Роснафті та Лукойлу, якщо Путін не погодиться на умови Трампа
Підприємство Роснефть. Ілюстративне фото: росЗМІ

США розглядають загрозу санкцій проти російських нафтових компаній ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл" як один з важелів на диктатора РФ Путіна. Цю санкційну зброю Вашингтон може застосувати, змусити Москву погодитися на припинення вогню в Україні.

Про це агенції Bloomberg повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

Реклама
Читайте також:

Чому ці санкції дуже потужні

На думку джерел агенції, санкції проти двох російських нафтових гігантів, якими володіють близькі до Путіна олігархи, суттєво вдарять по економіці РФ та по кишенях близьких до диктатора Росії людей. Звичайно, це станеться. якщо Путін не погодиться на умови Трампа, кажуть джерела.

Крім цього, в запасі у Вашингтона є погрози у бік посилення обмежень на тіньовий флот нафтових танкерів Москви та додаткові тарифи для покупців російської нафти, включаючи Китай.

Bloomberg зазначає, що державна компанія "Роснефть", яку очолює близький союзник Путіна Ігор Сечин, та приватна компанія "Лукойл" є двома найбільшими російськими виробниками нафти, на які тільки у першій половині цього року припадає майже половина загального обсягу експорту сирої нафти РФ, або близько 2,2 мільйона барелів на день.

Раніше повідомлялось, що за словами Дональда Трампа, Росію чекають важкі економічні наслідки, якщо саміт на Алясці не принесе прогресу. Трамп сподівається, що з переговорів "щось вийде".

Також ми інформували, що Путін та Трамп почали переговори за закритими дверима. Розмова двох президентів може тривати аж до п'ятої години за Києвом. 

санкції проти Росії володимир путін переговори Дональд Трамп Роснафта
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації