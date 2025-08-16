США могут ударить санкциями по Роснефти и Лукойлу, если Путин не согласится на условия Трампа

Предприятие Роснефть. Иллюстративное фото: росСМИ

США рассматривают угрозу санкций против российских нефтяных компаний ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл" как один из рычагов на диктатора РФ Путина. Это санкционное оружие Вашингтон может применить, заставить Москву согласиться на прекращение огня в Украине.

Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Почему эти санкции очень мощные

По мнению источников агентства, санкции против двух российских нефтяных гигантов, которыми владеют близкие к Путину олигархи, существенно ударят по экономике РФ и по карманам близких к диктатору России людей. Конечно, это произойдет, если Путин не согласится на условия Трампа, говорят источники.

Кроме этого, в запасе у Вашингтона есть угрозы в сторону усиления ограничений на теневой флот нефтяных танкеров Москвы и дополнительные тарифы для покупателей российской нефти, включая Китай.

Bloomberg отмечает, что государственная компания "Роснефть", которую возглавляет близкий союзник Путина Игорь Сечин, и частная компания "Лукойл" являются двумя крупнейшими российскими производителями нефти. На эти компании только в первой половине этого года приходится почти половина общего объема экспорта сырой нефти РФ, или около 2,2 миллиона баррелей в день.

Ранее сообщалось, что по словам Дональда Трампа, Россию ждут тяжелые экономические последствия, если саммит на Аляске не принесет прогресса. Трамп надеется, что из переговоров "что-то получится".

Также мы информировали, что Путин и Трамп начали переговоры за закрытыми дверями. Разговор двух президентов может продлиться вплоть до пяти часов по Киеву.