Трамп пригрозив Росії важкими економічними санкціями

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Росію чекають важкі економічні наслідки, якщо сьогоднішній саміт на Алясці не принесе прогресу в питанні щодо завершення війни в Україні. Водночас президент США Дональд Трамп сподівається, що з переговорів "щось вийде".

Про це заявив Трамп журналістам в п’ятницю, 15 серпня.

Заява Трампа

"Економічно важкі (наслідки. — Ред.), так, це буде дуже важко. Я хотів би зосередитися на нашій країні, але я роблю це, щоб врятувати багато життів", — заявив він.

При цьому очільник США додав, що російському диктатору Володимиру Путіну може бути байдуже на санкції.

Також Трамп додав, що бачить з боку Росії зацікавленість в економічному потенціалі США і готовий обговорити це з Путіним, якщо вдасться досягти прогресу щодо війни в Україні.

Нагадаємо, Трамп вже вилетів на Аляску. Зустріч з Путіним запланована на 22:30 за київським часом.

Президент США вже зробив інтригуючий допис у своїй соцмережі. А також зробив заяву щодо гарантій безпеки для України.

Тим часом на Алясці розгорнули масштабну операцію Секретної служби США для організації охорони обох лідерів, також відомо графік зустрічей.