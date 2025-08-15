Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп розповів, що буде з РФ, якщо саміт не принесе прогресу

Трамп розповів, що буде з РФ, якщо саміт не принесе прогресу

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 15:49
Трамп пригрозив Росії важкими економічними санкціями
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Росію чекають важкі економічні наслідки, якщо сьогоднішній саміт на Алясці не принесе прогресу в питанні щодо завершення війни в Україні. Водночас президент США Дональд Трамп сподівається, що з переговорів "щось вийде".

Про це заявив Трамп журналістам в п’ятницю, 15 серпня.

Реклама
Читайте також:

Заява Трампа

"Економічно важкі (наслідки.  Ред.), так, це буде дуже важко. Я хотів би зосередитися на нашій країні, але я роблю це, щоб врятувати багато життів",  заявив він.

При цьому очільник США додав, що російському диктатору Володимиру Путіну може бути байдуже на санкції.

Також Трамп додав, що бачить з боку Росії зацікавленість в економічному потенціалі США і готовий обговорити це з Путіним, якщо вдасться досягти прогресу щодо війни в Україні.

Нагадаємо, Трамп вже вилетів на Аляску. Зустріч з Путіним запланована на 22:30 за київським часом.

Президент США вже зробив інтригуючий допис у своїй соцмережі. А також зробив заяву щодо гарантій безпеки для України.

Тим часом на Алясці розгорнули масштабну операцію Секретної служби США для організації охорони обох лідерів, також відомо графік зустрічей.

санкції володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації