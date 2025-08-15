Видео
Главная Новости дня Трамп рассказал, что ждет РФ, если саммит не принесет прогресса

Трамп рассказал, что ждет РФ, если саммит не принесет прогресса

Дата публикации 15 августа 2025 15:49
Трамп пригрозил России тяжелыми экономическими санкциями
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Россию ждут тяжелые экономические последствия, если сегодняшний саммит на Аляске не принесет прогресса в вопросе о завершении войны в Украине. В то же время президент США Дональд Трамп надеется, что из переговоров "что-то получится".

Об этом заявил Трамп журналистам в пятницу, 15 августа.

Читайте также:

Заявление Трампа

"Экономически тяжелые (последствия.  Ред.), да, это будет очень трудно. Я хотел бы сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней",  заявил он.

При этом глава США добавил, что российскому диктатору Владимиру Путину может быть безразлично на санкции.

Также Трамп добавил, что видит со стороны России заинтересованность в экономическом потенциале США и готов обсудить это с Путиным, если удастся достичь прогресса по войне в Украине.

Напомним, Трамп уже вылетел на Аляску. Встреча с Путиным запланирована на 22:30 по киевскому времени.

Президент США уже сделал интригующее сообщение в своей соцсети, а также сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины.

Тем временем на Аляске развернули масштабную операцию Секретной службы США для организации охраны обоих лидеров, также известен график встреч.

санкции владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
