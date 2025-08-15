Трамп пригрозил России тяжелыми экономическими санкциями

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Россию ждут тяжелые экономические последствия, если сегодняшний саммит на Аляске не принесет прогресса в вопросе о завершении войны в Украине. В то же время президент США Дональд Трамп надеется, что из переговоров "что-то получится".

Об этом заявил Трамп журналистам в пятницу, 15 августа.

Реклама

Читайте также:

Заявление Трампа

"Экономически тяжелые (последствия. — Ред.), да, это будет очень трудно. Я хотел бы сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней", — заявил он.

При этом глава США добавил, что российскому диктатору Владимиру Путину может быть безразлично на санкции.

Также Трамп добавил, что видит со стороны России заинтересованность в экономическом потенциале США и готов обсудить это с Путиным, если удастся достичь прогресса по войне в Украине.

Напомним, Трамп уже вылетел на Аляску. Встреча с Путиным запланирована на 22:30 по киевскому времени.

Президент США уже сделал интригующее сообщение в своей соцсети, а также сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины.

Тем временем на Аляске развернули масштабную операцию Секретной службы США для организации охраны обоих лидеров, также известен график встреч.