Трамп та Путін почали закриті переговори — скільки триватиме зустріч

Диктатор РФ Путін та президент США Трамп на Алясці. Фото: Білий дім

В ці хвилини почалась закрита частина переговорів на Алясці між президентами США та РФ. На зустрічі Трампа та Путіна в залу пресу не допустили й переговори проходять за закритими дверима.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Білий дім.

Скільки триватимуть переговори

Офіційне фото з перемовин на Алясці між Трампом та Путіним. Фото: Білий дім

Повідомляється, що переговори у своїй закритій частині можуть тривати до п'ятої ранку за київським часом.

Білий дім вже опублікував офіційне фото із зустрічі двох президентів. Спільне фото Трампа та Путіна перед початком перемовин, підписали девізом саміту: "Прагнення до миру".

Раніше повідомлялось, що американські журналісти настирливо питали Путіна про вбивства українців. Той удавав, що нічого не чув, а потім щось кричав у відповідь.

Також ми інформували, що на аеродромі, де перебував Путін, стався показовий момент. Над головою Путіна пролетів стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit.