Трамп и Путин начали закрытые переговоры — сколько продлится встреча

Трамп и Путин остались наедине — сколько продлится встреча
В эти минуты началась закрытая часть переговоров на Аляске между президентами США и РФ. На встрече Трампа и Путина в зал прессу не допустили и переговоры проходят за закрытыми дверями.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Белый дом.
Сколько продлятся переговоры
Сообщается, что переговоры в своей закрытой части могут продлиться до пяти утра по киевскому времени.
Белый дом уже опубликовал официальное фото со встречи двух президентов. Совместное фото Трампа и Путина перед началом переговоров, подписали девизом саммита: "Стремление к миру".
Ранее сообщалось, что американские журналисты настойчиво спрашивали Путина об убийствах украинцев. Тот делал вид, что ничего не слышал, а потом что-то кричал в ответ.
Также мы информировали, что на аэродроме, где находился Путин, произошел показательный момент. Над головой Путина пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit.
Читайте Новини.LIVE!