Главная Новости дня Трамп и Путин остались наедине — сколько продлится встреча

Трамп и Путин остались наедине — сколько продлится встреча

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 23:38
Трамп и Путин начали закрытые переговоры — сколько продлится встреча
Диктатор РФ Путин и президент США Трамп на Аляске. Фото: Белый дом

В эти минуты началась закрытая часть переговоров на Аляске между президентами США и РФ. На встрече Трампа и Путина в зал прессу не допустили и переговоры проходят за закрытыми дверями.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Белый дом.

Читайте также:

Сколько продлятся переговоры

Трамп и Путин остались наедине — сколько продлится встреча - фото 1
Официальное фото с переговоров на Аляске между Трампом и Путиным. Фото: Белый дом

Сообщается, что переговоры в своей закрытой части могут продлиться до пяти утра по киевскому времени.

Белый дом уже опубликовал официальное фото со встречи двух президентов. Совместное фото Трампа и Путина перед началом переговоров, подписали девизом саммита: "Стремление к миру".

Ранее сообщалось, что американские журналисты настойчиво спрашивали Путина об убийствах украинцев. Тот делал вид, что ничего не слышал, а потом что-то кричал в ответ.

Также мы информировали, что на аэродроме, где находился Путин, произошел показательный момент. Над головой Путина пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit.

владимир путин переговоры Дональд Трамп Аляска война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
