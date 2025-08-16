Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп заявил, при каких условиях не будет говорить с Путиным

Трамп заявил, при каких условиях не будет говорить с Путиным

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 01:42
Трамп заявил, что если не увидит перспектив в переговорах, то больше не будет разговаривать с Путиным
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Телеканал FoxNews взял срочное интервью у Дональда Трампа, на борту президентского лайнера в рамках встречи с диктатором РФ Путиным. В нем Трамп очертил свое видение переговоров.

В интервью FoxNews Трамп заявил, что может сложиться так, что он больше не будет разговаривать с Путиным.

Реклама
Читайте также:

На что надеется Трамп

Президент США заявил журналисту, что он не любит иметь "слишком много ожиданий", но "хотел бы прекращения огня".

"Я бы не был в восторге, если бы не получил этого. Все говорят: "Вы не получите прекращения огня. Вы... оно произойдет на второй встрече"... но я не буду этим доволен", — сказал Трамп.

Президент США заявил, что может полностью отменить переговоры, если сегодняшний саммит на Аляске пройдет неудачно.

"Я не буду рад, если уйду без определенной формы прекращения огня. Теперь я... я говорю это, и я говорил это с самого начала: сегодня это действительно накрывает на стол переговоров. У нас будет еще одна встреча, если все уладится, что произойдет очень скоро, или же у нас вообще не будет больше никаких встреч, возможно, никогда", — отметил Дональд Трамп.

Также он намекнул на вариант введения против РФ мощных санкций, но сказал, что "возможно, этого не придется делать". Также Трамп предположил, что соглашения в ядерной сфере с Россией станут одной из тем его переговоров с Путиным на Аляске.

Напомним, в эти минуты завершились переговоры между Дональдом Трампом и диктатором Путиным. Журналисты ждут пресс-конференцию.

Также мы сообщали, что США рассматривают угрозу санкций против российских нефтяных компаний ОАО "Роснефть" и ОАО "Лукойл". Это санкционное оружие Вашингтон может применить, заставить Москву согласиться на прекращение огня в Украине.

владимир путин переговоры Дональд Трамп Аляска война в Украине прекращение огня
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации