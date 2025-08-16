Трамп заявил, что если не увидит перспектив в переговорах, то больше не будет разговаривать с Путиным

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Телеканал FoxNews взял срочное интервью у Дональда Трампа, на борту президентского лайнера в рамках встречи с диктатором РФ Путиным. В нем Трамп очертил свое видение переговоров.

В интервью FoxNews Трамп заявил, что может сложиться так, что он больше не будет разговаривать с Путиным.

На что надеется Трамп

Президент США заявил журналисту, что он не любит иметь "слишком много ожиданий", но "хотел бы прекращения огня".

"Я бы не был в восторге, если бы не получил этого. Все говорят: "Вы не получите прекращения огня. Вы... оно произойдет на второй встрече"... но я не буду этим доволен", — сказал Трамп.

Президент США заявил, что может полностью отменить переговоры, если сегодняшний саммит на Аляске пройдет неудачно.

"Я не буду рад, если уйду без определенной формы прекращения огня. Теперь я... я говорю это, и я говорил это с самого начала: сегодня это действительно накрывает на стол переговоров. У нас будет еще одна встреча, если все уладится, что произойдет очень скоро, или же у нас вообще не будет больше никаких встреч, возможно, никогда", — отметил Дональд Трамп.

Также он намекнул на вариант введения против РФ мощных санкций, но сказал, что "возможно, этого не придется делать". Также Трамп предположил, что соглашения в ядерной сфере с Россией станут одной из тем его переговоров с Путиным на Аляске.

Напомним, в эти минуты завершились переговоры между Дональдом Трампом и диктатором Путиным. Журналисты ждут пресс-конференцию.

Также мы сообщали, что США рассматривают угрозу санкций против российских нефтяных компаний ОАО "Роснефть" и ОАО "Лукойл". Это санкционное оружие Вашингтон может применить, заставить Москву согласиться на прекращение огня в Украине.