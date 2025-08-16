На думку експертів, переговори пройшли без особливих результатів, а Путін виграв час

Диктатор Путін виступає на пресконференції на Алясці. Фото: Reuters

Після зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Путіна експерти та політики вже почали її оцінювати. Загальне враження: жодної конкретики чи результатів та, навіть, виграш Путіна.



Що виграв Путін у Трампа

Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: Скриншот

Перши з українських політиків відреагував нардеп Олексій Гончаренко. На його думку, диктатор Росії виграв більше часу завдяки переговорам, які він провів з Трампом.

"Схоже, що Путін виграв більше часу. Жодної угоди про припинення вогню чи деескалацію не було досягнуто", – написав він у Telegram.

Повідомлення Яна Ліпавського. Фото: Скриншот

На думку міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, яку він виклав у соцмережі X, Путін повторив "ті самі пропагандистські кліше про "коріння конфлікту", які постійно повторює його державне телебачення".

"Проблема полягає в російському імперіалізмі, а не в бажанні України жити у свободі", — написав дипломат.

Ліпавський заявив, що в екзистенційних європейських інтересах запобігти таким сценаріям. Якби Путін серйозно ставився до мирних переговорів, Росія не атакувала б Україну цілий день сьогодні, зазначив міністра закордонних справ Чехії.

Як відреагував бізнес США на переговори з Путіним

Представники інвестиційних фондів та великих промислових ринків Штатів заявили Reuters, що не було жодних неочікуваних результатів. Дуже добре, що не було заяв щодо санкцій.

"Єдина новина — це абсолютно жодних новин з цього приводу. Не впевнена, що будуть якісь значні кроки що вплинуть на ринки", — заявила Керол Шлайф, головний ринковий стратег BMO Private Wealth.

"Якщо вже на те пішло, ми бачимо можливості в енергетичному секторі, оскільки ціни на нафту тут досить низькі, а перспектива санкцій щодо нафти не виправдалася. Можливе полегшення, і це буде можливістю інвестувати в енергетику", — сказав Юджін Епштейн, керівник структурних продуктів MONEYCORP.

Раніше повідомлялось, що зустрічі з Путіним Трамп заявив, що поставив "10 балів" за шкалою від одного до десяти цієї зустрічі з російським диктатором Путіним. Проте Трамп погодився, що не вдалось досягти угоди про припинення вогню на фронті.

Також Трамп заявив, що не вестиме мирні переговори від імені України, а радше "підготує стіл" для Путіна та Зеленського.