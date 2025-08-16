Видео
Главная Новости дня Что выиграл Путин у Трампа — первые отзывы о встрече РФ та США

Что выиграл Путин у Трампа — первые отзывы о встрече РФ та США

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 05:18
По мнению экспертов, переговоры прошли без особых результатов, а Путин выиграл время
Диктатор Путин выступает на пресс-конференции на Аляске. Фото: Reuters

После встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Путина эксперты и политики уже начали ее оценивать. Общее впечатление: никакой конкретики или результатов и даже выигрыш Путина.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Что выиграл Путин у Трампа

Що виграв Путін у Трампа — є перші відгуки про зустріч з Трампом - фото 1
Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: Скриншот

Первым из украинских политиков отреагировал нардеп Алексей Гончаренко. По его мнению, диктатор России выиграл больше времени благодаря переговорам, которые он провел с Трампом.

"Похоже, что Путин выиграл больше времени. Никакого соглашения о прекращении огня или деэскалации не было достигнуто", — написал он в Telegram.

Що виграв Путін у Трампа — є перші відгуки про зустріч з Трампом - фото 2
Сообщение Яна Липавского. Фото: Скриншот

По мнению министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, которое он выложил в соцсети X, Путин повторил "те же пропагандистские клише о "корнях конфликта", которые постоянно повторяет его государственное телевидение".

"Проблема заключается в российском империализме, а не в желании Украины жить в свободе", — написал дипломат.

Липавский заявил, что в экзистенциальных европейских интересах предотвратить такие сценарии. Если бы Путин серьезно относился к мирным переговорам, Россия не атаковала бы Украину целый день сегодня, отметил министра иностранных дел Чехии.

Как отреагировал бизнес США на переговоры с Путиным

Представители инвестиционных фондов и крупных промышленных рынков Штатов заявили Reuters, что не было никаких неожиданных результатов. Очень хорошо, что не было заявлений о санкциях.

"Единственная новость — это абсолютно никаких новостей по этому поводу. Не уверена, что будут какие-то значительные шаги, которые повлияют на рынки", — заявила Кэрол Шлайф, главный рыночный стратег BMO Private Wealth.

"Если уж на то пошло, мы видим возможности в энергетическом секторе, поскольку цены на нефть здесь достаточно низкие, а перспектива санкций в отношении нефти не оправдалась. Возможно облегчение, и это будет возможностью инвестировать в энергетику", — сказал Юджин Эпштейн, руководитель структурных продуктов MONEYCORP.

Ранее сообщалось, что встречи с Путиным Трамп заявил, что поставил "10 баллов" по шкале от одного до десяти этой встречи с российским диктатором Путиным. Однако Трамп согласился, что не удалось достичь соглашения о прекращении огня на фронте.

Также Трамп заявил, что не будет вести мирные переговоры от имени Украины, а скорее "подготовит стол" для Путина и Зеленского.

россия США владимир путин переговоры Дональд Трамп Аляска
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
