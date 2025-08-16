Дональд Трамп заявил, что через пару недель подумает над повышением пошлин для стран, которые покупают нефть РФ

Трамп заявил, что с санкциями против РФ не покончено — подумает
После своих переговоров с диктатором РФ Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что все еще размышляет о повышении санкций против стран, которые покупают российскую нефть. Лидер США сказал, что вернется к этому вопросу.
Об этом Трамп заявил в интервью FoxNews.
Что заявил Трамп о пошлинах
Трамп заявил, что ему пока не надо думать об ответных тарифах для стран, которые покупают российскую нефть, сейчас, но, возможно, придется это сделать "через две-три недели".
"Ну, из-за того, что произошло сегодня, я думаю, что мне не нужно об этом думать. Возможно, мне придется подумать об этом через две недели или три, или что-то такое, но сейчас нам не нужно об этом думать. Я думаю, знаете, встреча прошла очень хорошо", — сказал Трамп.
Китай является крупнейшим покупателем российской нефти.
Ранее в интервью FoxNews Дональд Трамп намекнул, что уже договорился с Путиным об обмене территориями Украины. Зеленский должен пойти на сделку, заявил Трамп.
Также Трамп заявил, что вместо Зеленского не будет договариваться с Путиным. Скорее он "подготовит стол" для двух президентов.
