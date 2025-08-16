Видео
Главная Новости дня Трамп заявил, что с санкциями против РФ не покончено — подумает

Трамп заявил, что с санкциями против РФ не покончено — подумает

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 06:57
Дональд Трамп заявил, что через пару недель подумает над повышением пошлин для стран, которые покупают нефть РФ
Трамп на трапе президентского самолета. Фото: Reuters

После своих переговоров с диктатором РФ Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что все еще размышляет о повышении санкций против стран, которые покупают российскую нефть. Лидер США сказал, что вернется к этому вопросу.

Об этом Трамп заявил в интервью FoxNews.

Читайте также:

Что заявил Трамп о пошлинах

Трамп заявил, что ему пока не надо думать об ответных тарифах для стран, которые покупают российскую нефть, сейчас, но, возможно, придется это сделать "через две-три недели".

"Ну, из-за того, что произошло сегодня, я думаю, что мне не нужно об этом думать. Возможно, мне придется подумать об этом через две недели или три, или что-то такое, но сейчас нам не нужно об этом думать. Я думаю, знаете, встреча прошла очень хорошо", — сказал Трамп.

Китай является крупнейшим покупателем российской нефти.

Ранее в интервью FoxNews Дональд Трамп намекнул, что уже договорился с Путиным об обмене территориями Украины. Зеленский должен пойти на сделку, заявил Трамп.

Также Трамп заявил, что вместо Зеленского не будет договариваться с Путиным. Скорее он "подготовит стол" для двух президентов.

санкции против России владимир путин переговоры Дональд Трамп Аляска нефть
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
