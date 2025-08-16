Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дружина Трампа передала Путіну лист — про що йдеться

Дружина Трампа передала Путіну лист — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 07:25
Меланія Трамп передала особистого листа Путіну — який зміст
Меланія Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Дружина лідера Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп передала російському диктатору Володимиру Путіну листа. У ньому йдеться про викрадення українських дітей.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох чиновників у Білому домі у суботу, 16 серпня.

Реклама
Читайте також:

Викрадення українських дітей

Дональд Трамп особисто передав листа російському диктатору під час їхніх переговорів на Алясці. Чиновники не повідомили зміст, однак в ньому міститься інформація про викрадення українських дітей.

Україна неодноразово заявляла про воєнний злочин, який чинять російські окупанти. Вони викрадають неповнолітніх, яких вивозять до Росії або на тимчасово окуповану територію.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Луганщини росіяни готують дітей до майбутньої служби в ЗС РФ.

Нещодавно керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що з окупації вдалося повернути 14-річну дівчину.

США володимир путін діти Дональд Трамп Білий дім Меланія Трамп
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації