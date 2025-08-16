Меланія Трамп передала особистого листа Путіну — який зміст

Меланія Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Дружина лідера Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп передала російському диктатору Володимиру Путіну листа. У ньому йдеться про викрадення українських дітей.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох чиновників у Білому домі у суботу, 16 серпня.

Реклама

Читайте також:

Викрадення українських дітей

Дональд Трамп особисто передав листа російському диктатору під час їхніх переговорів на Алясці. Чиновники не повідомили зміст, однак в ньому міститься інформація про викрадення українських дітей.

Україна неодноразово заявляла про воєнний злочин, який чинять російські окупанти. Вони викрадають неповнолітніх, яких вивозять до Росії або на тимчасово окуповану територію.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Луганщини росіяни готують дітей до майбутньої служби в ЗС РФ.

Нещодавно керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що з окупації вдалося повернути 14-річну дівчину.