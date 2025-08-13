Окупанти на Луганщині готують українських дітей до служби в армії Росії

Російський військовий навчає підлітків поводитися зі зброєю. Фото: росЗМІ

На окупованій території Луганської області росіяни продовжують мілітаризувати українських дітей, готуючи їх до майбутньої служби у збройних формуваннях Росії. Зокрема, у Станиці Луганській представники Росгвардії спільно з активістами путінської партії "Единая Россия" організували для вихованців місцевого футбольного клубу "Атаман" спеціальне "тренування", яке фактично було елементом військової підготовки.

Про це повідомили у пресслужбі Центру національного спротиву.

Реклама

Читайте також:

Дітей вчили за програмою силовиків

Під прикриттям святкування Дня фізкультурника школярів залучали до інтенсивних вправ на витривалість і силу, відпрацювання прийомів рукопашного бою та елементів підготовки, що зазвичай застосовуються у спецпідрозділах.

Як зазначають очевидці, інструктори не приховували справжньої мети занять — вони наголошували, що ці навички знадобляться під час відбору до військових структур.

Експерти наголошують, що подібні заходи є частиною системної стратегії Кремля, спрямованої на формування мобілізаційного резерву серед неповнолітніх громадян України.

Це грубо суперечить нормам міжнародного гуманітарного права та Конвенції ООН про права дитини, адже залучення дітей до військової підготовки на окупованих територіях є порушенням їхніх основоположних прав і свобод.

Нагадаємо, Україна повертає додому з російської окупації неповнолітніх українців. Так, нещодавно вдалося евакуювати 14-річну дівчину, яку примусом хотіли вивезти в російський інтернат.

Також Володимир Зеленский висловлювався про те, чи проводять якусь роботу з контрпропаганди молоді на ТОТ.