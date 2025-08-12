Зеленський заявив про виклики роботи з молоддю на окупованих територіях

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже складно працювати з молоддю, яка перебуває в інформаційному вакуумі на тимчасово окупованих територіях.

Про це український лідер сказав на форумі "Молодь тут" у вівторок, 12 серпня.

Молодь в окупації

"Дуже складно працювати з інформаційним вакуумом, в якому знаходиться сьогодні наша молодь на тимчасово окупованих територіях", — зауважив глава держави.

За його словами, активно працює дезінформація Росії. Зеленський каже, що просто так виправити ситуацію буде складно.

"Вони повинні потрапити в атмосферу, там де є Україна або туди Україна вже повернеться. Я впевнений, що ми всюди повернемося. Без суспільства українського це робити буде складно", — зазначив український лідер.

Він вважає, що ніякі програми на відстані не допоможуть, оскільки важливо потрапити туди, де є багато українців.

"І людина повинна боротися проти тієї інформаційної антиукраїнської машини, яка є на тимчасово окупованих територіях України, і за кордоном вона також працює", — додав Зеленський.

Нагадаємо, український лідер повідомив, що доручив уряду спростити вступ до вищих навчальних закладів для абітурієнтів.

Крім того, Зеленський заявив, що в Україні спростять виїзд за кордон для громадян до 22 років.