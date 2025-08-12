Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Молодь на ТОТ — Зеленський заявив про складність ситуації

Молодь на ТОТ — Зеленський заявив про складність ситуації

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 17:45
Зеленський заявив про виклики роботи з молоддю на окупованих територіях
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже складно працювати з молоддю, яка перебуває в інформаційному вакуумі на тимчасово окупованих територіях.

Про це український лідер сказав на форумі "Молодь тут" у вівторок, 12 серпня.

Реклама
Читайте також:

Молодь в окупації

"Дуже складно працювати з інформаційним вакуумом, в якому знаходиться сьогодні наша молодь на тимчасово окупованих територіях", — зауважив глава держави.

За його словами, активно працює дезінформація Росії. Зеленський каже, що просто так виправити ситуацію буде складно. 

"Вони повинні потрапити в атмосферу, там де є Україна або туди Україна вже повернеться. Я впевнений, що ми всюди повернемося. Без суспільства українського це робити буде складно", — зазначив український лідер.

Він вважає, що ніякі програми на відстані не допоможуть, оскільки важливо потрапити туди, де є багато українців.

"І людина повинна боротися проти тієї інформаційної антиукраїнської машини, яка є на тимчасово окупованих територіях України, і за кордоном вона також працює", — додав Зеленський.

Нагадаємо, український лідер повідомив, що доручив уряду спростити вступ до вищих навчальних закладів для абітурієнтів.

Крім того, Зеленський заявив, що в Україні спростять виїзд за кордон для громадян до 22 років.

Володимир Зеленський українці Україна окупація молодь
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації